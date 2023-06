Motociclista é atropelado por motorista após discussão no trânsito em Fortaleza

O instrutor de dança, Hilley Peixe acusa motorista de tentativa de homicídio depois de discussão de trânsito em Fortaleza, em 28 de abril. Ele explica que o condutor tentou atropelá-lo após uma ultrapassagem de moto.

A vítima afirma que estava com a prioridade para prosseguir pela avenida. “No início da avenida Dom Luís, onde tem um sinal, o cara estava parada no carro atrás de mim e deu uma arrancada quase me derrubando, eu passei por ele, pois era meu caminho de costume, e perguntei se ele estava louco (fazendo sinal com a mão), foi o que bastou para ele vir acelerando o carro atrás de mim e fazer o que fez”, esclareceu Hilley nas redes sociais.

“Depois me derrubou, continuou acelerando, porém a minha moto travou o pneu traseiro do carro dele e ele não conseguiu prosseguir. Como havia muitas testemunhas por perto, ele parou o carro mais à frente e voltou, porém não se mostrou arrependido e muito menos me ajudou, simplesmente disse que estava com medo de eu assaltá-lo — sabe Deus lá por quê —e por isso fez o que fez”, continuou.

A vítima relatou ao O POVO que, ainda no local do acidente, conversou com o homem, mostrou os ferimentos e mencionou os prejuízos que teria com a moto e com o celular. O motorista, por sua vez, mandou Hilley “se lascar” e que, caso ele fosse atrás de resolver as pendências, a atitude não “daria em nada”.

O motociclista pontuou que não teve contato com o agressor desde o dia do acidente. Ele explica que o motorista nunca o procurou para o auxiliar com os gastos no período e que o prejuízo com medicamentos e materiais foi pago com o dinheiro arrecadado por suas alunas.

AVISO DE GATILHO, FOTO DE LESÃO VIOLENTA

“Meus gastos com medicamentos e prejuízos materiais foram minhas alunas que me ajudaram com uma vaquinha”, continuou. “Tudo isso me faz um mal danado, porém eu não queria que ficasse assim e ele não pagasse pelo que ele fez comigo. Foi muito humilhante estar lá no chão ferido e com minhas coisas quebradas”.

Foto: Reprodução/ Instagram- Hilley Peixe Alunas do instrutor de dança realizaram uma vaquinha para custear os medicamentos da vítima

O professor informou que fez um Boletim de Ocorrência (BO) contra o motorista, contudo, ainda está aguardando um parecer da Polícia Civil do Estado (PCCE) para dar continuidade ao processo. A previsão, segundo Hilley, é que, ao longo desta semana, a Polícia ouça as testemunhas que estiveram presentes no local do acidente e, na semana seguinte, escute o depoimento do motorista.

Conforme explica Hilley, o fato ocorreu em abril deste ano, todavia, o vídeo só pode ser publicado neste sábado, 24, para não dificultar o processo, que ainda está em andamento. “Falei com amigos advogados que falaram que eu poderia publicar o vídeo sem identificar o motorista e a placa, que não teria problemas”, explicou.

Ele afirmou ainda que o caso está sendo tratado pela Polícia Civil do Estado (PC-CE) como lesão corporal grave.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) informou que a Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio.

“A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que apura as circunstâncias de uma tentativa de homicídio registrada no último dia 28 de abril, no bairro Aldeota - Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1) de Fortaleza. O caso está a cargo do 2º Distrito Policial (DP), unidade que instaurou um inquérito policial e realiza diligências oitivas para concluir as investigações”, consta a nota.

Serviço

Denúncias

181: Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

As denúncias também podem ser feitas para o (85) 3101-1344, do 2º Distrito Policial (DP). O sigilo e o anonimato são garantidos.