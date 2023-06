Pré-Parada LGBT+ em Fortaleza recebe shows e feira empreendedora

Neste sábado, 24, a Prefeitura de Fortaleza realizou a Pré-Parada pela Diversidade Sexual. N véspera da XXII Parada pela Diversidade, o evento contou com apresentações artísticas, serviços para a população LGBTQIAP+, e uma feira empreendedora, das 17 à meia-noite, no Aterro da Avenida Beira-Mar.



“A Prefeitura de Fortaleza, todos anos, realiza a festa da Pré-Parada. É um momento importantíssimo de prestação de contas da gestão da Prefeitura em relação às noções de direitos humanos e diversidade sexual para com a comunidade LGBT. Queremos deixar a mensagem que é uma gestão para todos os fortalezenses, independente de credo, religião, orientação sexual e identidade de gênero”, afirma Andrea Rossati, coordenadora de Diversidade Sexual da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social.

Às 18h30min, diversos artistas LGBT locais se apresentaram, dentre eles: Stefany Mendes, Cris Rodrigues, Davi Torres, Henrique Vivazz, Renata Gasparetto, Camilly Leycker, Flávia Fontenelle, Cláudia Ferraz, Alessandra Oliveira, Natália Torres e Higor DJ.



Andrea comenta que a principal expectativa é que a sociedade possa compreender e exercer o respeito ao próximo, independentemente da orientação sexual: “Ninguém é obrigado a aceitar nada. Mas todos, todas e todes somos obrigados a respeitar. A mensagem da Prefeitura de Fortaleza é essa, o respeito”. A estimativa da organização é que a Parada pela Diversidade reúna 1 milhão de pessoas.



Ainda sobre ações do poder municipal, Andrea defende que houve avanços na orientação nas escolas e junto à Secretaria Municipal da Saúde.

“Acho que um dos maiores serviços, hoje, que a Prefeitura vem fazendo é o avanço significativo na área da educação. Nós temos uma formação continuada e iniciada com todos os diretores e professores de escola e, principalmente, temos um comitê técnico todo capacitado e formado sobre a necessidade de enfrentamento do bullying, da homofobia, e quaisquer outros preconceitos dentro das instituições de ensino.”



No evento, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) também esteve presente oferecendo, de forma gratuita, testes de HIV, sífilis e hepatites virais, e ofertando orientações e insumos de prevenção sobre saúde sexual para pessoas LGBTQIA+. Essas iniciativas fazem parte da estratégia de prevenção de IST Fique Sabendo Jovem. Além disso, por meio do projeto “A Hora É Agora", houve a oferta de autoteste de HIV.



Mais cedo, com apoio do poder público, a Praia do Náutico recebeu a 1ª Remada LGBT, realizada por uma escola de canoagem.

Conheça a Feira Empreendedora LGBT

A Feira Empreendedora LGBT de Fortaleza tem como objetivo promover a autonomia econômica de pessoas da comunidade oferecendo espaços de comercialização de seus produtos e serviços, bem como possibilitar a esse público momentos de interação, trocas de experiências culturais e artísticas e, consequentemente, subsidiá-las para o fortalecimento da participação política.

“A feira já funciona há mais de 10 anos, e foi criada para anteceder a Parada LGBT. Naquela época, ela só aparecia na cidade uma vez por ano, justo no dia que antecede a parada. Com o passar do tempo, a gente foi mudando, crescendo e fazendo parcerias com órgãos públicos e privados”, conta Anderson Ayalla, coordenador da Feira Empreendedora LGBT.



Atualmente, a feira é itinerante e funciona todo mês em um local diferente. Além de uma loja física no North Shopping Jóquei, ela possui atendimento via WhatsApp e Instagram. Hoje, ela trabalha com 32 empreendedores cadastrados, e vem a cada ano se renovando para dar mais oportunidades.