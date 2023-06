Turismo: Brasil figura no top 10 de selo de acolhimento LGBT+

Plataforma Booking lança no País selo voltado à formação do setor turístico para um acolhimento mais inclusivo do público LGBTQIA+

O País tem avançado quando a pauta é turismo LGBTQIA+. É o que revela pesquisa inédita divulgada pela Booking.com, a partir do recém-lançado programa Travel Proud. Entre as ações desenvolvidas pela plataforma, um destaque é o selo de certificação para estimular que acomodações turísticas se preparem para acolher as diversidades dos viajantes. O Brasil já é o sétimo país com mais formações realizadas para receber bem os diferentes gêneros e orientações sexuais entre os usuários da Booking.

“A busca é por fazer com que a experiência do turista LGBT+ naquela acomodação seja a mais acolhedora possível. Ter esse selo dentro da plataforma significa que aqueles hotéis, pousadas e apartamentos estão com equipe capacitada para receber sem que o viajante tenha de passar por experiências constrangedoras”, aponta Luiz Cegato, gerente de Comunicação da Booking.com na América Latina.

No site e no aplicativo da plataforma, a certificação já está disponível em evidência para que o público possa acessar a informação na hora de escolher a acomodação. “É muito complicado você viajar e não conseguir ser você mesmo”, completa Luiz, ressaltando que os espaços de hospedagem não devem entender a inclusão com um tema acessório. “A comunidade LGBT movimenta bilhões de dólares no ano no turismo”, argumenta.

Além da formação, o programa Travel Proud inclui pesquisa realizada com 11 mil entrevistados em 27 mercados, incluindo o Brasil. O estudo também revela que 85% dos brasileiros da comunidade LGBTQIA+ experimentaram alguma forma de experiência positiva em suas viagens pelo mundo.

Com base nas recomendações dos usuários da plataforma, os destinos mais LGBT+ friendly em todo mundo são:

Kyoto, Japão

Nice, França

Chiang Mai, Tailândia

Puerto Vallarta, México



Ghent, Bélgica

Las Vegas, EUA

Ottawa, Canadá

Amsterdã, Holanda

Bariloche, Argentina





“No Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro despontam como as capitais mais inclusivas, que são seguidas por Recife e Salvador”, com Cegato, completando: “Recife tem se tornado um destino cada vez mais LGBT friendly para o turista doméstico”, afirma. Fortaleza ainda não aparece no top 5 do País, recorte disponibilizado pela pesquisa.

As informações foram divulgadas pela Booking.com em evento realizado em São Paulo e que contou com falas de Luiz Cegato; Ricardo Gomes, presidente na Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil; e Luca Scarpelli, influenciador digital voltado à pauta trans.



* Jornalista viajou a São Paulo a convite da Booking.com

