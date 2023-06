Semana da Diversidade: veja programação LGBT+ em Fortaleza

O mês de julho é marcado pelo orgulho LGBTQIA+ e a Secretaria da Diversidade lança a campanha “Ceará da Diversidade contra a LGBTfobia” com programação, de 22 a 28 de junho, em diversos espaços de Fortaleza.

A comitiva nacional do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania do Governo Federal marcará presença nos eventos, além da presidente do Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, os membros do Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBT e os realizadores do filme “Quando Ousamos Existir”.

Programação da Semana da Diversidade

Os eventos começam na quinta-feira, dia 22, às 17h, com o “Lançamento da Campanha: Ceará Contra a LGBTfobia”, e vão até quarta-feira, dia 28, às 8h, com a “Criação do Comitê de Empregabilidade LGBTI+”. Confira abaixo.

22/06 (quinta-feira)

17h: Lançamento da Campanha: Ceará da Diversidade Contra a LGBTfobia



Com a participação de autoridades nacionais da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Janaina Oliveira - Presidente do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CNCD/LGBT).

Danielle Brigida - Diretora de promoção e defesa das Pessoas LGBTQIA+

Hiago Mendes - Coordenador Geral de Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+

Local: Museu de Imagem e Som – MIS, Rua Barão de Studart 410 - Meireles

23/06 (sexta-feira)

14h: 5° Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Combate À Discriminação LGBT – CECD/LGBT

Com a participação:

Comitiva Nacional do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

Janaina Oliveira - Presidente do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CNCD/LGBT)

Danielle Brigida - Diretora de promoção e defesa das Pessoas LGBTQIA+

Hiago Mendes - Coordenador Geral de Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+

Local: Sede do Laboratório de Inovação e Dados – IRIS, no Palácio da Abolição.

19h: Exibição do filme documentário da história do movimento LGBT no Brasil “Quando Ousamos existir”

Com direção de Márcio Caetano e Cláudio Nascimento

Cinedebate ao final da exibição com a presença dos diretores do filme e comitiva nacional do Ministério dos Direitos humanos e da Cidadania

Janaina Oliveira - Presidente do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CNCD/LGBT)

Danielle Brigida - Diretora de promoção e defesa das Pessoas LGBTQIA+

Hiago Mendes - Coordenador Geral de Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+

Márcio Caetano - Diretor do Filme

Cláudio Nascimento - Diretor do Filme

Local: Cineteatro São Luiz, Praça do Ferreira – Centro

24/06 (sábado)

17h: 1ª Remada LGBT do Estado do Ceará

Local: Barraca do Joca (avenida Beira Mar 3101 b25A - Meireles, Fortaleza)

Concentração na Escola de Remo Vibe Va’a Clube - Ao lado do espigão do Náutico.

25/06 (domingo)

16h – XXII Parada da Diversidade Sexual do Ceará - Tema “Vraaaaahh! Todes nas lutas por políticas públicas: por quem se foi, por quem está e por quem virá”

Local: Avenida Beira Mar, em Fortaleza. Há expectativa de aproximadamente 1 milhão pessoas no evento.

28/06 (quarta-feira)

8h – Criação do Comitê de Empregabilidade LGBTI+

Local: Auditório do Ministério Público do Trabalho (Avenida Almirante Barroso, 466 - Praia de Iracema - Fortaleza)

