Parada LGBT 2023: saiba as capitais que realizam o evento no Brasil

Confira as datas e locais das principais Paradas LBGT+ que vão acontecer neste ano em diferentes regiões do país

Com a chegada do Mês do Orgulho, em junho, diversas cidades brasileiras entram no clima de festividade para celebrar a existência e a memória da comunidade LGBTQIA+, bem como reiterar a luta constante por direitos.



Em várias cidades, as tradicionais “paradas”, que reúnem uma série de eventos, shows e ações afirmativas para a comunidade, já estão confirmadas com data, local e horário. Em algumas cidades, inclusive, já aconteceu.

Mês do orgulho LGBTQIAP+: por que é comemorado em junho? ENTENDA

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira abaixo quais capitais realizaram e quais ainda realizarão o evento:

Parada LGBTQIAP+: capitais que realizam o evento

Norte

Manaus (AM): a 23ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIAP+ está programada para ocorrer no mês de agosto. O evento deste ano tem como tema "Colorindo Manaus com as cores da Diversidade".

a 23ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIAP+ está programada para ocorrer no mês de agosto. O evento deste ano tem como tema "Colorindo Manaus com as cores da Diversidade". Belém (PA): a parada acontecerá em setembro. A previsão é que ocorra no dia 23, um sábado. O trajeto da 21ª edição permanecerá o mesmo do ano passado; a concentração será no início da Avenida Presidente Vargas e seguirá até São Brás.

a parada acontecerá em setembro. A previsão é que ocorra no dia 23, um sábado. O trajeto da 21ª edição permanecerá o mesmo do ano passado; a concentração será no início da Avenida Presidente Vargas e seguirá até São Brás. Palmas (TO): a cidade comemorou 20 anos de Movimento LGBT e celebrou a 18ª parada do orgulho LGBTI+ de Palmas no dia 18 de junho, no último domingo.

a cidade comemorou 20 anos de Movimento LGBT e celebrou a 18ª parada do orgulho LGBTI+ de Palmas no dia 18 de junho, no último domingo. Boa Vista (RO): já a Parada do Orgulho LGBTQI+ de Roraima será em Boa Vista, no dia 17 de setembro.

Nordeste

Maceió (AL): em Maceió, a 12ª Marcha de Combate à LGBTfobia aconteceu no dia 28 de maio, na avenida principal de Cruz das Almas.

em Maceió, a 12ª Marcha de Combate à LGBTfobia aconteceu no dia 28 de maio, na avenida principal de Cruz das Almas. Fortaleza (CE): no próximo dia 25 de junho, acontece a 22ª edição da Parada pela Diversidade Sexual de Fortaleza, na avenida Beira Mar.



no próximo dia 25 de junho, acontece a 22ª edição da Parada pela Diversidade Sexual de Fortaleza, na avenida Beira Mar. João Pessoa (PB): a Parada LGBTQIAP+ de João Pessoa será no dia 17 de setembro.

a Parada LGBTQIAP+ de João Pessoa será no dia 17 de setembro. Recife (PE): no último dia 20, terça-feira, o Fórum LGBT-PE e suas instituições se reuniram, com a participação de alguns convidados do Governo, para elaborar coletivamente o tema da 22ª Parada da Diversidade. O evento acontecerá no dia 17 de setembro.

no último dia 20, terça-feira, o Fórum LGBT-PE e suas instituições se reuniram, com a participação de alguns convidados do Governo, para elaborar coletivamente o tema da 22ª Parada da Diversidade. O evento acontecerá no dia 17 de setembro. Aracaju (SE): a 21° Parada de Sergipe acontecerá no dia 28 de agosto, na Orla de Atalaia, com o tema “Vote colorido! Dê vez a nossa voz”.

Centro-oeste

Brasília (DF): a 24ª edição do Brasília Orgulho será realizada no dia 9 de julho. A concentração será feita em frente ao Congresso Nacional.

a 24ª edição do Brasília Orgulho será realizada no dia 9 de julho. A concentração será feita em frente ao Congresso Nacional. Goiás (GO): a Parada LGBTQIA+ de Goiânia 2023 acontecerá em 25 de junho. Segundo a organização, o evento ocorre há 27 anos na capital.

a Parada LGBTQIA+ de Goiânia 2023 acontecerá em 25 de junho. Segundo a organização, o evento ocorre há 27 anos na capital. Cuiabá (MT): em Mato-Grosso, 20ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ acontece no dia 28 de junho.

em Mato-Grosso, 20ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ acontece no dia 28 de junho. Campo Grande (MS): com tema “Discurso de ódio não é liberdade de expressão”, parada de Campo Grande acontece em julho, no dia 22.

Sudeste

Belo Horizonte (MG): na capital de Minas Gerais, a Parada do Orgulho acontece dia 9 de julho. Ainda sem informações sobre a programação.

na capital de Minas Gerais, a Parada do Orgulho acontece dia 9 de julho. Ainda sem informações sobre a programação. São Paulo (SP): em Sampa, a maior parada do mundo foi realizada no dia 11 de junho, com o tema “Queremos Políticas Sociais Para LGBT+ por Inteiro e não pela Metade”.

em Sampa, a maior parada do mundo foi realizada no dia 11 de junho, com o tema “Queremos Políticas Sociais Para LGBT+ por Inteiro e não pela Metade”. Rio de Janeiro (RJ): Copacabana será palco da Parada do Orgulho LGBTI+ Rio no dia 24 de setembro.

Sul

Curitiba (PR): pelas redes sociais, a ONG Grupo Dignidade, divulgou a data da 6ª edição da Marcha Pela Diversidade de Curitiba. Evento será no dia 25 de junho; tema, localização e outras informações ainda não foram divulgadas.

pelas redes sociais, a ONG Grupo Dignidade, divulgou a data da 6ª edição da Marcha Pela Diversidade de Curitiba. Evento será no dia 25 de junho; tema, localização e outras informações ainda não foram divulgadas. Florianópolis (SC): na avenida Beira-Mar Continental, a parada de Florianópolis acontece no dia 10 de setembro.

na avenida Beira-Mar Continental, a parada de Florianópolis acontece no dia 10 de setembro. Porto Alegre (RS): a Parada de Luta LGBTI de Poá está prevista para o domingo de 2 de julho.