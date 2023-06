Parada da Diversidade Sexual de Fortaleza: saiba quais os desvios e bloqueios no dia do evento

Plano operacional da AMC contará com 60 agentes para facilitar o acesso do público

A Parada da Diversidade Sexual de Fortaleza, que ocorrerá neste domingo, 25, na avenida Beira-Mar, contará com operação especial da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Para garantir um tráfego seguro, os desvios e bloqueios a serem realizados nas ruas de Fortaleza no decorrer do evento foram divulgados nesta terça-feira, 20, em coletiva de imprensa.

A atuação do órgão iniciará no sábado, 24, a partir das 23 horas, com a coibição de estacionamento na avenida Beira-Mar no trecho compreendido entre as ruas Paula Barros e José Napoleão.

Na data do evento, a operação de trânsito será executada em duas etapas. A primeira delas terá início a partir das 13 horas da tarde deste sábado. Já a segunda, no mesmo dia, começará às 15 horas.

Bloqueios e desvios

O bloqueio na via será efetuado às 16 horas, impactando desde a rua José Napoleão até a av. Barão de Studart. Os trios elétricos que participarão do desfile devem seguir pelo contrafluxo da avenida, ou seja, no sentido Mucuripe/Dragão do Mar.

A opção de desvio para os condutores que desejem se deslocar pela área é utilizar a av. Abolição, visto que todos as opções de acesso à av. Beira-Mar serão provisoriamente interditadas. A população pode solicitar atendimento de ocorrências, como irregularidades ou sinistros no trânsito, à AMC pelo número 190, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).