Começa 4º dia de julgamento dos 4 PMs acusados da Chacina do Curió

O quarto dia de julgamento de quatro acusados da Chacina da Grande Messejana, conhecida como Chacina do Curió, começou na manhã desta sexta, 23, às 9h35min, no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza. A programação da sessão de hoje inclui debates entre acusação, assistência de acusação e defesa dos réus, quatro policiais militares.

Nesta manhã, a acusação iniciou a sessão com citação sobre a Alemanha nazista e a banalização do mal. "O pior crime é o feito por pura maldade", disse. Promotoria apresentou linha do tempo do caso desde 2015. Defesa ainda deve se pronunciar.

Tribunal do júri foi iniciado nessa terça-feira, 20 e, além dos quatro réus, um acusado morreu durante a tramitação e os outros três aguardam conclusão de recursos em tribunais superiores.

Outros dois julgamentos referentes à Chacina do Curió ainda estão previstos ao longo deste ano. O próximo júri do caso está marcado para o dia 29 de agosto, e o terceiro julgamento deve ocorrer no dia 13 de setembro.

Com informações do repórter Kleber Cavalcante/Especial para O POVO