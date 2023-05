Fortaleza disponibilizará vacina antirrábica humana em todos os postos de saúde

Todos os postos de saúde administrarão as doses em indivíduos que passarem por algum incidente com animal suspeito

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), irá ampliar o número de unidades de saúde que realizam a aplicação da vacina antirrábica humana. De acordo com a pasta, o objetivo é facilitar o acesso da população ao imunizante. Agora, todos os postos de saúde administrarão as doses, nas salas de vacinas, em indivíduos que passarem por algum incidente com animal suspeito.

Fortaleza é considerada uma área de raiva (canina e felina) controlada, sem circulação viral. Último registro de notificação em humanos ocorreu há 19 anos no Município. Por outro lado, o Ceará registrou o primeiro óbito por raiva humana dos últimos setes anos na última sexta-feira, 5. O caso foi de um agricultor de 36 anos, agredido por um macaco sagui em fevereiro deste ano, mas que só veio buscar atendimento no fim de abril, em Cariús.

Segundo a SMS, a vacina antirrábica humana é indicada para a prevenção da raiva, podendo ser administrada:

Pré-exposição: para profissionais que desenvolvem atividades em que estejam expostos a agressões por animais — veterinários, funcionários de pet shops, agentes de endemias, carteiros;

para profissionais que desenvolvem atividades em que estejam expostos a agressões por animais — veterinários, funcionários de pet shops, agentes de endemias, carteiros; Pós-exposição: por qualquer indivíduo que tenha recebido mordidas, arranhões ou lambeduras de animais infectados pelo vírus da raiva.

A Secretaria divulgou, ainda, dados da vacinação antirrábica em Fortaleza, tendo aplicado, até 8 de maio deste ano, 7.876 doses da vacina antirrábica humana nas unidades de saúde. Já em 2022, foram 24.371 aplicações.

Para prevenir a evolução da doença, pessoas agredidas por animais devem se dirigir a um dos postos de saúde para atendimento imediato. Nas unidades, os profissionais realizam as condutas necessárias em conformidade ao protocolo e ao esquema profilático para a prevenção da raiva humana, visando notificar e acompanhar todos os casos até o prazo final para acompanhamento.

O tratamento na pré-exposição contempla duas doses da vacina e tem durabilidade de proteção por 1 ano. Quanto à pós-exposição, o tratamento varia de acordo com o tipo e local da agressão, e da condição do animal agressor, podendo ser somente com a administração da vacina antirrábica humana e/ou vacina e soro juntos.