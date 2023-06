Trio é preso suspeito de aplicar golpe usando o nome do Detran

Dois homens e uma mulher foram presos por agentes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), durante a operação “Hemera”, deflagrada na manhã da última sexta-feira, 16, no Ceará, Piauí e São Paulo.



De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o trio faz parte de um grupo suspeito de praticar crimes de estelionatário e lavagem de dinheiro, utilizando o nome do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE).



As investigações foram coordenadas pela Delegacia de Combate à Corrupção (Decor), unidade especializada da Polícia Civil do Ceará vinculada ao Departamento de Recuperação de Ativos (DRA), após denúncias realizadas pelo Detran.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com investigações da Polícia, os dois homens, identificados como Ricky Wesley Jorge dos Santos, de 36 anos, e Francisco Gomes da Silva Neto, aproximavam-se de possíveis compradores de veículos dizendo prestar serviços para o Detran, oferecendo carros com valores abaixo dos de mercado.

A justificativa que eles davam aos compradores era a de que os automóveis tinham esse preço por serem oriundos de leilões feitos pelo Detran. Após conquistar a confiança dos compradores com a primeira aquisição, eles informavam que tinham outros veículos como Evoque, Hilux ou Corola, por exemplo.

Após efetuarem o depósito para a suposta compra dos veículos, os criminosos não entregavam o automóvel. O Detran acionou a Polícia Civil, que abriu procedimento para investigar o caso, realizando várias diligências e oitivas.



Foram solicitados mandatos de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar à Justiça. As solicitações foram deferida pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas e cumpridas com apoio das polícias civis do Piauí e São Paulo.



Já a mulher, identificada como Mayana Viana Germano, de 21 anos, foi presa em Madalena, a 189,9 km de Fortaleza. Com Mayana os policiais encontraram munições de calibre .380, resultando, além do cumprimento de ordem judicial, por posse ilegal de arma de fogo.



Durante a ação dos policiais, foram apreendidos celulares, documentos de veículos, cópias de contratos de compra e venda de automóveis, uma motocicleta e um veículo Jeep Renegade.

Além da prisão, a justiça também autorizou o bloqueio de contas-correntes dos suspeitos e a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados, para tentar identificar outros integrantes do grupo.