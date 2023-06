Chapada do Araripe avança em processo para se tornar Patrimônio da Humanidade

Reunião com Iphan aconteceu no último sábado, 10, em Nova Olinda

Mais uma etapa do processo de candidatura da Chapada do Araripe como Patrimônio Histórico da Humanidade, junto à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), teve avanço no último sábado, 10. Em reunião realizada no município de Nova Olinda, na sede da Fundação Casa Grande, foi elaborada a Carta da Chapada Cultural do Araripe, que deverá compor o processo de elaboração da candidatura e endossar a inclusão do local na Lista Indicativa Brasileira.

Para a inclusão, por sua vez, é essencial que os indicados reflitam a riqueza e diversidade cultural e natural existente no território, de forma a contribuir para a compreensão do processo civilizatório da humanidade. Esse inventário é chamado de Lista Indicativa e serve como um instrumento de planejamento de preparação de candidaturas, cujo manual Preparação de Candidaturas para o Patrimônio Mundial foi editado pela Unesco.

Em entrevista ao jornalista Farias Jr, da rádio O POVO CBN Cariri, o professor de Direito, ex-reitor da Universidade Regional do Cariri (Urca) e condutor do trabalho de candidatura, Patrício Melo, explica que o evento contou com a presença inédita do presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass, em visita ao local. Na ocasião, foram atualizados os dados recolhidos ao longo dos três últimos anos.

“São dados importantes sobre o território, sobre o patrimônio cultural, patrimônio natural, sobretudo aqueles que já pesam sobre eles alguma proteção da União e dos Estados e Municípios da região do Cariri, Pernambuco, Araripe pernambucana e Araripe piauiense. [...] O processo está avançado e a gente tem conteúdo suficiente para endossar essa essa candidatura”, afirma o professor.

A candidatura da Chapada do Araripe como Patrimônio da Humanidade é um trabalho coletivo entre o Sesc Ceará, a Fundação Casa Grande, a Universidade Regional de Cariri (Urca) e o Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria de Cultura. Agora, passará a contar também com o apoio do Consórcio Nordeste.