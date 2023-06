Panela de pressão causa pequeno incêndio no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza

Duas pessoas estavam no apartamento; ambas estão bem e não tiveram nenhum ferimento

O rompimento da válvula de uma panela de pressão causou um pequeno incêndio em um apartamento do quarto andar de um edifício localizado na rua Lourdes Vidal Alves, no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza, por volta das 13 horas desta quarta-feira, 21. Duas pessoas estavam no apartamento e estão bem. Ninguém ficou ferido.

“[A moradora] estava com a panela de pressão no fogo e a mão dela observou que o biloto - a válvula - sacou fora. Nesse momento, ela desligou o forno, deixou a pressão sair e, de repente, notou que tinha uma labareda de fogo embaixo da panela”, explica Alisson Costa, síndico do prédio.

Diante disso, as moradoras saíram do apartamento e foram em busca de ajuda. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, rapidamente, a situação foi controlada. O incêndio não chegou a se espalhar para outros apartamentos do edifício.



