Nadador é resgatado após ficar 3 horas à deriva no mar da Praia de Iracema

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

Um nadador, de 51 anos, foi resgatado após ficar cerca de 3 horas à deriva no mar da Praia de Iracema, em Fortaleza. A vítima estava desidratada e desorientada, quando foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).

Segundo a esposa do homem, ele saiu de casa para nadar às 8 horas e não retornou. Às 11h19min, o CBMCE foi acionado e deu início às buscas.

O nadador foi encontrado 10 minutos depois, a 2 quilômetros (km) da faixa de areia. Ele estava boiando, mesmo sem equipamentos de flutuação. O homem tem costume de nadar no mar, conforme a esposa.

Para o resgate, os bombeiros colocaram um colete salva vidas na vítima e a levaram, de moto aquática, até a faixa de areia.