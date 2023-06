Governo anuncia investimento de R$ 357 milhões para construção de CEIs e Cras

Fortalecer a política de proteção social para a primeira infância. Mirando esse objetivo, o Governo do Ceará anunciou nesta quarta-feira, 21, um investimento de R$ 357 milhões para a construção de novos Centros de Educação Infantil (CEIs) e Centros de Referência em Assistência Social (Cras) em 82 municípios do Estado.

A iniciativa será financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com contrapartida de 30% do Tesouro Estadual. Os recursos serão liberados dentro da segunda etapa do Programa de Apoio às Reformas Sociais (Proares), por meio do qual o Governo pactua obras com as prefeituras para reduzir a vulnerabilidade e o risco social de famílias pobres do Ceará.

No total, serão 97 novos equipamentos, sendo 77 CEIs e 20 Cras. As obras estão sob a responsabilidade da Secretaria de Proteção Social (SPS). Segundo a titular da pasta, Onélia Santana, os municípios foram selecionados mediante critérios sociais e educacionais. Aqueles com altos indicadores de vulnerabilidade, que não foram atendidos na fases anteriores do programa e com baixa cobertura da rede Cras foram priorizados nos investimentos.

"Utilizamos indicadores como o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), notas técnicas do Ipec (Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará) e dados sobre renda das famílias com crianças na primeira infância, de até seis anos", explicou. A maioria dos municípios fica no Interior do Estado e a outra parte na Região Metropolitana de Fortaleza (confira a lista completa no fim da matéria).

A secretária acrescentou que a SPS irá utilizar um banco de dados sociais para sugerir às prefeituras os locais onde os equipamentos poderão ser construídos. As Prefeituras terão que doar os terrenos para as obras. No caso dos CEIs, por exemplo, a ideia é priorizar os bairros com maiores indicadores de vulnerabilidade socioeconômica. “Além de garantir o direito à educação para essas crianças, há também o acompanhamento social das famílias”, detalhou.

O governador Elmano de Freitas (PT) frisou que o impacto social do equipamento proporciona ganho duplo para as crianças. "Isso favorece muito uma melhor alimentação, além da parte educacional. É algo muito importante para que essas crianças possam desenvolver habilidades para a vida toda”. O governador estimou que ao menos 15 mil crianças serão alcançadas pelos 77 novos CEIs. Cada unidade tem capacidade para atender até 200 alunos.

Elmano ainda afirmou que uma das metas do Governo é universalizar o acesso à educação infantil. "Queremos que todas as crianças do Ceará estejam matriculadas em um CEI. Vamos lutar por isso". Entre 2016 e 2022, na primeira etapa do Proares, foram construídos 157 equipamentos, entre praças Mais Infância, areninhas, CEIs, Cras, Casas da Mulher Cearense, Creas e um abrigo do idoso. O investimento foi de R$ 257,4 milhões.

Municípios contemplados com CEIs e Cras



CEI e Cras

Carnaubal - 1 CEI e 1 Cras

Novo Oriente - 1 CEI e 1 Cras

Campos Sales - 1 CEI e 1 Cras

Baturité - 1 CEI e 1 Cras

Aurora - 1 CEI e 1 Cras

Limoeiro do Norte - 1 CEI e 1 Cras

Santa Quitéria - 1 CEI e 1 Cras

Canindé - 1 CEI e 1 Cras

Acopiara - 1 CEI e 1 Cras

Morada Nova - 1 CEI e 1 Cras

Pacatuba - 1 CEI e 1 Cras

Maranguape - 1 CEI e 1 Cras



CEI

Maracanaú - 2 CEIs

Itapipoca - 1 CEI

Caucaia - 3 CEIs

São Gonçalo do Amarante - 1 CEI

Mauriti - 1 CEI

Boa Viagem - 1 CEI

Beberibe - 1 CEI

Chaval - 1 CEI

Ibaretama - 1 CEI

Caridade - 1 CEI

Graça - 1 CEI

Ararendá - 1 CEI

Palmácia - 1 CEI

Pereiro - 1 CEI

Piquet Carneiro - 1 CEI

Capistrano - 1 CEI

Granjeiro - 1 CEI

Cariré - 1 CEI

Porteiras - 1 CEI

Farias Brito - 1 CEI

Altaneira - 1 CEI

Abaiara - 1 CEI

Meruoca - 1 CEI

Uruburetama - 1 CEI

Jaguaretama - 1 CEI

Mucambo - 1 CEI

Ererê - 1 CEI

Mulungu - 1 CEI

Alcântaras - 1 CEI

Nova Olinda - 1 CEI

Potiretama - 1 CEI

Cariús - 1 CEI

Milhã - 1 CEI

Hidrolândia - 1 CEI

Barro - 1 CEI

Fortim - 1 CEI

Deputado Irapuan Pinheiro - 1 CEI

Chorozinho - 1 CEI

São Luís do Curu - 1 CEI

Pacoti - 1 CEI

Quixeré - 1 CEI

Jaguaribara - 1 CEI

Palhano - 1 CEI

Iracema - 1 CEI

Penaforte - 1 CEI

Groaíras - 1 CEI

Itaiçaba - 1 CEI

Irauçuba - 1 CEI

Jucás - 1 CEI

Guaraciaba do Norte - 1 CEI

Assaré - 1 CEI

Aracoiaba - 1 CEI

Marco - 1 CEI

Ibiapina - 1 CEI

Massapê - 1 CEI

Milagres - 1 CEI

Paraipaba - 1 CEI

Guaiúba - 1 CEI

Várzea Alegre - 1 CEI

Jaguaruana - 1 CEI

Paracuru - 1 CEI

Tabuleiro do Norte - 1 CEI



CRAS

Ibicuitinga - 1 Cras

Icapuí - 1 Cras

Potengi - 1 Cras

Caririaçu - 1 Cras

Trairi - 1 Cras

Cascavel - 1 Cras

Horizonte - 1 Cras

Sobral - 1 Cras



78 CEIs e 20 Cras em 82 municípios