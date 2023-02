Fortaleza inaugura 24º Centro de Educação Infantil

Fortaleza passou a contar com mais um Centro de Educação Infantil (CEI), na manhã desta segunda-feira, 13. A nova unidade está localizada no bairro Passaré e atenderá 88 crianças de seis meses a três anos, do berçário ao Infantil III. Ao todo, a capital cearense conta com 185 CEIs, com 30.473 crianças matriculadas nas modalidades da Educação Infantil, creche e pré-escola. O POVO solicitou o total de crianças que ainda aguarda vaga em CEIs na Capital, mas o dado não foi fornecido até a publicação desta matéria.

Entre os anos de 2021 e 2022, 23 centros deste tipo foram inauguradas em Fortaleza, o que torna a unidade do Passaré a 24ª da atual gestão municipal, que possui a meta de entregar 50 até o fim de 2024. Durante o período, mais de quatro mil crianças já foram contempladas com vagas no Centros de Educação Infantil.

Questionado sobre qual balanço pode ser feito até o momento, em relação ao número de crianças já atendidas por CEIs e quantas ainda esperam por uma vaga, o prefeito José Sarto (PDT) destacou os feitos da Educação de forma ampla.

"Hoje, temos uma rede que é a maior do Nordeste. Em percentual, é a maior rede de tempo integral do Brasil. Somos o maior percentual de rede inclusiva", relata. De acordo com o prefeito, com dados da Secretaria Municipal de Educação (SME), dos mais de 242 mil alunos da rede municipal, cerca de 65% estão em escolas de tempo integral.

Já a secretária de Educação de Fortaleza, Dalila Saldanha, destaca que os novos Centros de Educação possuem uma estrutura favorável ao aprendizado. "A estrutura arquitetônica é integrada à proposta curricular. Temos salas de inovação e um espaço destinado à alimentação, que é um acompanhamento nutricional". Ao longo do dia, as CEIs oferecem cinco refeições.

A nova unidade do bairro Passaré contou com um investimento de cerca de R$ 3 milhões. A próxima região contemplada deverá ser o bairro Henrique Jorge. A previsão é de que o prédio seja entregue ainda este mês, para que se inicie o processo de mobília do ambiente.

Estrutura aprovada

Para Ana Maria, 29, mãe da pequena Iris Victor, de apenas dois anos, a estrutura da escola ficou melhor do que o esperado. "Achei muito inovadora. Eu gostei muito, espero que minha filha goste e possa aproveitar". Ana conta que a chegada da escola atende a uma demanda antiga da região. "Ajuda bastante por ser tempo integral, agora vou conseguir voltar a trabalhar", afirma.

Já para Karolyne da Silva, 24, que possui dois filhos matriculados na escola, o que mais se destacou foi a estrutura do berçário. "Fizeram tudo adaptado para o jeito deles. A sala do berçário tem bons colchonetes para dormir, a parte do trocador é ótima também". Karolyne avalia que, após conhecer a estrutura, terá mais tranquilidade para resolver seus afazeres. "Agora eu sei que eles estão em um local seguro e feito para eles", finaliza.

