Fortaleza ganhou mais de 4 mil vagas em Centros de Educação Infantil desde 2021

A Capital cearense ganhou 4.582 vagas em Centros de Educação Infantil (CEI) desde 2021, de acordo com o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). O anúncio foi feito durante a inauguração do CEI Francisca Rodrigues de Sousa, localizado no bairro Parque Dois Irmãos, na manhã desta quinta-feira, 11. A prefeitura também promete entregar 50 CEIs até o fim do mandato; 27 já foram inaugurados.

O novo equipamento atenderá 182 crianças de seis meses a 3 anos, disponibilizando turmas do berçário ao Infantil 3. “Gostei muito (da estrutura). Minha criança tem Síndrome de Down e não há preconceito ou indiferença por parte dos profissionais. Os professores são altamente qualificados, já estou vendo a diferença no desenvolvimento do meu filho”, diz Jonathas Cristiano, 42, pai de um dos alunos.

“Nós temos todo um grupo que cuida especialmente dessa temática da inclusão das crianças (com deficiência)”, diz o prefeito. “A nossa rede, hoje, se compõe de 243 mil alunos e temos toda uma atenção especial a esse público.”

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Jonathas trabalha como segurança e também afirma que o equipamento o deixa mais seguro quando está longe da criança. “Ao chegar no local, o pai fica observando (as pessoas) com quem ele vai deixar o filho. Ao chegar aqui, eu tive essa segurança e gostei das professorinhas dele: a Tia Maria José e a Tia Glória.”

FORTALEZA, CE, BRASIL,11.05.2023: Jonathas Cristiano de Sousa e seu filho. Inauguração de centro de educação infantil, Francisca Rodrigues de Sousa, Parque dois irmãos. Crédito: FÁBIO LIMA

Dalila Saldanha, secretária da educação de Fortaleza, ainda relembra que o projeto pedagógico dos Centros de Educação oferecem projetos colaborativos para os pais dos estudantes. “Nós temos uma formação para as famílias. Elas vivenciam conteúdos que permeiam o currículo: inclusão, sustentabilidade, participação na educação.”

“Tem um projeto lindo que a gente desenvolve: o ateliê. Para fortalecer os vínculos, já que eles (as crianças) passam o dia com a gente, a família vem para a escola e desenvolvem atividades de arte e sustentabilidade com elementos da natureza”, complementa.

O nome do Centro de Educação foi em homenagem a Francisca Rodrigues de Sousa, militante do direito de crianças e idosos no bairro Parque Dois Irmãos. “Tenho certeza que ela estava presente aqui. Com essa emoção ela deve estar muito feliz. Agora ela vai descansar em paz”, diz Sonia Rodrigues, filha da homenageada.

A infraestrutura é composta por berçário, Sala de Inovação e Tecnologias, salas de aula, banheiros com acessibilidade, fraldário, etc. O equipamento teve um investimento de R$ 4.590.285; os recursos são 100% da Prefeitura, de acordo com Samuel Dias, secretário da infraestrutura.