Novo Centro de Educação Infantil é inaugurado no Jangurussu, em Fortaleza

O equipamento teve um investimento de cerca de R$ 5 milhões, proveniente do tesouro municipal

O Jangurussu, um dos bairros mais pobres da Capital, ganhou um novo Centro de Educação Infantil (CEI) na manhã desta quinta-feira, 27. A nova unidade atenderá 200 crianças de seis meses a quatro anos de idade. Fortaleza conta com 188 CEIs, 26 entregues pela atual gestão, que espera criar 10 mil vagas até o final do mandato.

Segundo o prefeito José Sarto (PDT), o principal critério para a seleção das crianças é o perfil sócio-econômico: renda, quantos filhos tem a família, quantos estão na faixa etária, etc. “Evidentemente, o desafio [cobrir toda a carência] é permanente. A gente faz e aparece mais demanda. Então, a gente vai, na medida da prioridade, vai atendendo e se preparando para atender mais”, argumenta.

“A gente estava aguardando (uma vaga) desde o finalzinho do ano passado”, diz Marleide Costa, 30, mãe de uma das 200 crianças que vão integrar o corpo discente da unidade. Ela mora no Conjunto Luiz Gonzaga, a cerca de cinco minutos do CEI, e aprovou a estrutura da escola. “A gente vê que é bem equipado, tô gostando.”

“O pessoal que fica na fila de espera por mais tempo, são aqueles que já estão em uma faixa de renda maior (a dois salários mínimos). Infelizmente, apesar de todos os avanços ainda não alcançamos”, adiciona Dalila Saldanha, secretária municipal da Educação.

A nova unidade, o Centro de Educação Infantil Antônio César Pereira Pinheiro, conta com um berçário, sala de inovação, fraldário, área de lazer, etc. “Nós temos toda uma proposta pedagógica adequada a cada etapa de idade. Então, todos eles têm os mesmos atendimentos de alimentação, (por exemplo)”, diz a secretária.

“No berçário, obviamente, a gente tem um diferencial que toda a mobília é adequada para que a criança possa desenvolver sua autonomia. O bercil, se vocês forem lá, é no chão, tem todo um desafio de escadinha para que ele (a criança) possa desenvolver toda sua parte motora”, explica Dalila.

O equipamento teve um investimento total de R$ 5.068.527,97, proveniente do tesouro municipal. A gestão pretende que, até o fim do mandato, a cidade tenha 50 novos CEIs incorporados à rede de ensino municipal.

O POVO solicitou dados sobre o total de crianças que ainda aguardam vaga em CEIs, mas nãohouve retorno até a publicação desta matéria. (Colaborou Mariana Fernandes/ Especial para O POVO)

