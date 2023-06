"Nossa luta é para que não aconteça com outros jovens", diz mãe de vítima da Chacina do Curió

Movimento de familiares está presente no primeiro julgamento de réus do crime, que é iniciado nesta terça-feira, 20

Mães e familiares de vítimas da Chacina do Curió, ocorrida em novembro de 2015, fizeram vigília na frente do Fórum Clóvis Beviláqua nesta terça-feira, 20, onde ocorre o primeiro julgamento de quatro réus do crime. “Nossa luta é para que não aconteça com outros jovens”, disse Suderli Pereira, mãe de Jardel Lima dos Santos, assassinado aos 17 anos.

“Nossos filhos não morreram à toa. A vida deles pra eles [réus] não tem importância, mas pra nós tem. Meu filho morreu com 17 anos, não foi à toa”, afirmou Suderli em coletiva de imprensa antes do início do júri.

A expectativa das mães, segundo Sílvia Helena Pereira, mãe de um sobrevivente, é de justiça. “Hoje vai ser mais do que provado que eles foram brutalmente assassinados. Os assassinos vão ser mostrados, as pessoas vão conhecê-los, e a justiça será feita”, espera Sílvia.

“Eu estou aqui pela minha filha, pelas mães que fazem parte do movimento Mães e Familiares do Curió, pelo meu Ceará, pela minha periferia, pelos jovens”, afirmou Ana Costa, companheira de José Gilvan Pinto Barbosa, um dos únicos adultos mortos na chacina.

Julgamento de réus da Chacina do Curió

Começa nesta terça-feira, 20, o julgamento de quatro réus acusados pela morte de 11 pessoas no crime que ficou conhecido como Chacina do Curió, ocorrido em 12 de novembro de 2015.

Quem são os réus?



Serão julgados os soldados Marcus Vinícius Sousa da Costa, António José de Abreu Vidal Filho, Wellington Veras Chagas e Ideraldo Amâncio. Eles são quatro dos 33 policiais réus do crime.

Quanto tempo deve durar o julgamento?

Julgamentos com mais de um réu e diversas testemunhas tendem a durar mais de um dia. A estimativa é que o julgamento da Chacina do Curió dure até sexta-feira, 23.

Como acompanhar ao vivo?



O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) também preparou um expediente especial para o Júri Popular. Um site (https://juri-curio.tjce.jus.br/) foi criado com informações sobre o caso. Há ainda um link para a transmissão ao vivo da sessão. Para acessar, é preciso clicar no botão "Acompanhe ao vivo". Nesta página, é necessário clicar na data 20/06/23.



Com informações da repórter Jéssika Sisnando