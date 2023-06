Chacina do Curió: acompanhe ao vivo julgamento de PMs

O julgamento tinha horário de início marcado para às 9 horas. Não há previsão do horário de finalização

Começa na manhã desta terça-feira, 20, uma série de julgamentos dos réus da Chacina do Curió, que deixou 11 pessoas mortas na madrugada do dia 12 de novembro de 2015. O julgamento ocorre no Fórum Clóvis Beviláqua e iniciou por volta das 9h50.

Até as 11h15, os jurados foram escolhidos por sorteio. Duas mulheres e cinco homens compõem o júri popular. Os celulares dos jurados foram recolhidos, pois precisam ficar incomunicáveis durante o julgamento.



A leitura da sentença de pronúncia, que é a decisão que submete um acusado de crime contra a vida ao júri popular, também foi feita pelos jurados.

Como vai ocorrer o julgamento da Chacina do Curió?

Após a instalação da sessão, os jurados que farão parte do júri popular serão sorteados. Depois, 20 testemunhas, sendo sete vítimas sobreviventes, quatro de acusação e nove de defesa. Na sequência, os quatro réus serão interrogados, haverá o debate entre a acusação e a defesa, a leitura dos quesitos e a votação. A sentença do júri deve ser dada logo depois.



Quem são os réus?

Serão julgados os soldados Marcus Vinícius Sousa da Costa, António José de Abreu Vidal Filho, Wellington Veras Chagas e Ideraldo Amâncio. Eles são quatro dos 33 policiais réus do crime.



Quando serão os próximos julgamentos?

Outros dois julgamentos da Chacina do Curió já estão marcados. No próximo dia 29 de agosto, está previsto que mais oito acusados venham a julgamento. Já em 12 de setembro, serão mais oito. Os demais réus aguardam que recursos em tribunais superiores sejam apreciados.



Quanto tempo deve durar o julgamento?

Julgamentos com mais de um réu e diversas testemunhas tendem a durar mais de um dia. A estimativa é que o julgamento da Chacina do Curió dure até sexta-feira, 23.

Como acompanhar ao vivo?



O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) também preparou um expediente especial para o Júri Popular. Um site (https://juri-curio.tjce.jus.br/) foi criado com informações sobre o caso.

Há ainda um link para acompanhar relatos das etapas do julgamento.



Atualizada às 11h18