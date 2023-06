Vítimas de ataque no Paraná eram namorados; suspeito já foi preso

Os estudantes Karoline Verri Alves, de 17 anos, e L.A., de 16, ambos vítimas do ataque ao Colégio Estadual Professora Helena Kolody na manhã desta segunda-feira, 19, em Cambé, no Paraná, eram namorados. Pelas redes sociais, o casal aparecia com frequência fazendo postagens expressando o amor um pelo outro. Os jovens eram populares na comunidade escolar.

A primeira publicação foi em junho de 2022. No entanto, ao programa Meio Dia Paraná, da RPC, o pai do garoto, R.A., afirma que eles já namoravam desde maio do respectivo ano.

A jovem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito assim que feito o disparo. Já o rapaz está internado e respirando com ajuda de aparelhos após levar um tiro na cabeça do suspeito — que já foi preso, em estado gravíssimo, no Hospital Universitário de Londrina (H.U). Ele deve passar por cirurgia ainda nesta segunda, 19.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O médico me falou que ele está com uma bala alojada no cérebro e estão para fazer a cirurgia. Ele está entubado. Ele mora com meus pais e foi para a escola. Hoje é meu aniversário e sempre ficamos o dia todo juntos quando é meu aniversário. Peço orações para todo mundo, todo mundo sabe que ele não mexe com ninguém. Ele vai sair dessa”, disse o pai.



Conforme apuração da Polícia Militar, o suspeito é um ex-aluno de 21 anos, o que facilitou a entrada na instituição.

“Foi uma tragédia. Pelo menos 12 disparos. Isso nunca aconteceu na cidade”, afirmou o secretário de comunicação da Prefeitura de Cambé, Tiago Mussini, ao jornal O Globo.



Segundo Mussini, "a ação foi muito rápida e o atirador foi dominado por um funcionário [um zelador] do colégio".

NOTA DA REDAÇÃO⁠⁠