Suspeito de associação com o tráfico é preso em Campos Sales, no Ceará

Um homem, de 33 anos, foi preso no município de Campos Sales, distante 509 quilômetros (km) de Fortaleza, após ser condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) foi a responsável por cumprir a pena expedida contra o suspeito.

Após ser levado até uma delegacia da PC-CE no município, o detido foi encaminhado para uma unidade prisional, onde se encontra à disposição da Justiça cearense — a ordem de prisão foi expedida pela Vara Única da Comarca de Campos Sales.

A prisão realizada em Campos Sales foi realizada por meio de uma cooperação interagências — o trabalho é voltado para o incremento de inteligência de segurança pública.



