Homem procurado no Pará e no Piauí por roubo e homicídio é preso no Ceará

Um homem, de 44 anos, tentou realizar um roubo no bairro Centro, de Juazeiro do Norte, no Ceará, quando foi abordado por um policial militar de folga. O PM solicitou o reforço, e o suspeito foi capturado e preso em flagrante.

Com a abordagem, policiais averiguaram que o suspeito tinha quatro mandados de prisão em aberto, emitidos no Pará e no Piauí, por um homicídio e dois roubos.

Para a captura do homem, foram mobilizados PMs do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostencivas (CPRaio) e a 1ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar, contando com apoio da aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

Com a captura, o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e autuado por roubo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele foi colocado à disposição da Justiça.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101.0181

Delegacia Regional de Juazeiro do Norte: (88) 3102 1116 / (88) 3102 1105 / (88) 3102 1118