Furto em shopping: homem é preso no bairro Presidente Kennedy

Um homem suspeito de tentativa de furto a uma loja de um shopping localizado no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza, foi preso em flagrante na madrugada desse domingo, 18. De acordo com informações de agentes do 18º Batalhão da Polícia Militar, o homem furou a parede para acessar o estoque da loja com o auxílio de ferramentas.

Ao serem acionados via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), os militares se dirigiram ao local e apuraram o fato.

Os seguranças do local pediram o auxílio da PMCE após flagrarem um indivíduo em cima da loja pelas câmeras de segurança.

Identificado como José Henrique Sousa dos Santos, 20, o suspeito foi capturado e com ele foram confiscados um pé de cabra, um martelo, duas chaves de fenda e um alicate.

José Henrique foi conduzido à Delegacia do 10º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante por tentativa de furto. A Polícia Civil investiga se o homem possui participação em outros crimes do mesmo tipo no bairro e adjacências



Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

10º Distrito Policial: (85) 3101 4916