Furto de cabos gera instabilidade em semáforo da avenida Aguanambi

Um furto de cabeamento tem gerado problemas para os motoristas desde a manhã desta segunda-feira, 19, no cruzamento da avenida Aguanambi com a rua Coronel Solon, no bairro José Bonifácio, em Fortaleza. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), operadores de tráfego foram ao local para orientar os condutores.

O crime tem se tornado cada vez mais comum na Capital. Neste mês, já foram registradas ocorrências nas avenidas Santos Dumont e Frei Cirilo. Apesar da recorrência dos furtos, a Autarquia reforça que menos de 1% dos 1.068 semáforos dispostos pela Cidade apresenta falhas por falta de cabos ou falhas da rede elétrica nesta segunda, 19.

O órgão reforça que esses delitos devem ser denunciados através de Boletim de Ocorrência. A AMC ainda conta com mais de 600 câmeras espalhadas por Fortaleza para ajudar na identificação dos criminosos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A AMC ainda recomenda que, em casos como esse, os motoristas sigam o pré-estabelecido pelo artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e dêem a preferência nos cruzamentos a quem trafega pela direita.