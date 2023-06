Fortaleza: homem é preso com mais de 600 produtos falsificados

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante, nessa sexta-feira, 16, suspeito de vender produtos falsificados pela internet. Bruno de Lima Martins foi capturado na Granja Portugal, em Fortaleza, e estava com 640 artigos "falsificados que se utilizavam do nome de marcas internacionalmente reconhecidas".

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ação teve origem em uma queixa-crime prestada por um representante das marcas no Brasil.

Quando consultaram o nome do suspeito, policiais civis observaram que ele tinha em seu desfavor um mandado de prisão preventiva em aberto por roubo e ainda passagem por porte ilegal de arma de fogo.

Policiais se dirigiram então ao endereço do suspeito e, quando chegaram no local, descobriram que lá também funcionava a loja do indivíduo. Dentro do espaço comercial foram encontrados 640 produtos falsificados de diversas marcas internacionais, como peças de vestuário, chinelas e perfumes.

Bruno e os materiais falsificados foram conduzidos ao 27º Distrito (27º DP). O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime contra a incolumidade pública e teve em seu desfavor o cumprimento do mandado de prisão preventiva por roubo.

"Ele segue à disposição da Justiça, e as investigações continuam com o objetivo de identificar outros possíveis pontos de venda e distribuição do material", informa pasa de segurança.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

27º Distrito Policial: (85) 3101 5663