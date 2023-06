Uso de máscara é mantido por fiéis idosos em missa no Centro de Fortaleza

O aviso de uso obrigatório de máscara permanece na entrada do Santuário Sagrado Coração de Jesus, em Fortaleza. Parte dos fiéis, a maioria composta por idosos, manteve a mesma precaução e usou o adereço durante a missa deste domingo, 18.

Fim da emergência de Covid-19 no Ceará foi declarado no início de junho, com a manutenção das medidas preventivas. Dentre elas, as máscaras seguem recomendadas de acordo com os perfis de cada um, incluindo pessoas acometidas por fatores de riscos.

“Eu acho que não houve uma diminuição de casos (de Covid-19), eu acho que houve uma diminuição dos efeitos”, relata Larissa Morais, 33, após o fim da eucaristia. Sentada no banco da igreja, a advogada aponta para sua barriga, indicando que tem um motivo a mais para se proteger: está grávida.

“Me sinto insegura de estar em locais com muita gente sem máscara, porque sei que além de me colocar em risco, estou colocando em risco meu bebê também”, afirma.

A mãe de Larissa, Ivonete de Carvalho, 61, reflete a opinião da filha. De passagem por Fortaleza —“Faço parte da diocese de Picos (no Piauí)” —, a professora aposentada explica que algumas de suas medicações abaixam a imunidade dela, o que a faz preferir continuar com a máscara.

“Às vezes, as pessoas olham assim, mas eu nem me preocupo. Eu acho que cada um tem que escolher, e a minha saúde em primeiro lugar. Além do mais, eu também estou ajudando o próximo”, declara.

A missa do Santuário Sagrado Coração de Jesus também continua com as medidas de higiene para o público. Os fiéis receberam álcool em gel após o depósito de suas ofertas, e, nas primeiras fileiras, um grupo de idosos usava máscaras.

Larissa e sua mãe, Ivonete, continuam a usar máscara Crédito: Fabio Lima

A tarde de missa começou para os fiéis às 16 horas deste domingo, 18, enquanto chegavam sozinhos ou acompanhados por suas famílias. Nem todos os idosos, com suas máscaras, cederam entrevista, mas afirmaram que usavam a proteção por “questões de saúde”.

“Uso até no ônibus”, comentou uma fiel de máscara ao final, enquanto se preparava para rezar o terço na igreja.

O Santuário Sagrado Coração de Jesus está situado na avenida Duque de Caxias, no Centro de Fortaleza.