PMs são investigados por atirar em pneu de carro da Semace durante fuga em ocorrência de trânsito

Os dois veículos seriam conduzidos à delegacia, cada condutor com seu automóvel, no entanto, o motorista do veículo oficial da Semace teria empreendido fuga

A Controladoria Geral de Disciplina (CGD) abriu um procedimento para apurar a conduta dos policiais militares que estavam na ocorrência de trânsito envolvendo um veículo oficial da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) e um carro particular. As informações foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) da última sexta-feira, 16.

O motorista do carro da Semace teria empreendido fuga, e os policiais militares efetuaram disparos contra os pneus do automóvel, que colidiu contra os muros e grades de um restaurante localizado em Fortaleza. O caso foi registrado no ano de 2022.

Na situação, foi aberta sindicância administrativa contra os policiais militares que atenderam à ocorrência.

Ambos os condutores dos veículos seriam encaminhados à Delegacia. A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) orientou os agentes da segurança a conduziram as partes envolvidas a uma unidade policial, de modo que permitiram que cada um dos envolvidos conduzisse seu respectivo veículo.

No entanto, o homem que conduzia o veículo oficial empreendeu fuga. Houve perseguição, e os agentes de segurança atiraram contra o pneu do carro, o que ocasionou um acidente. O veículo chocou-se contra um restaurante.