Academia Enem: segundo final de semana de aulões começa neste sábado, 17

Mais de 140 dias antes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o segundo fim de semana de aulões do Academia Enem acontece neste sábado, 17 de junho, e domingo, 18, entre as 13 horas e as 17h30min no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza. As aulas são de Redação, Química, Biologia, Matemática, Geografia e interpretação de texto.

Esta é a 11ª edição do programa preparatório para o enem, realizado pela Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) de Fortaleza. O primeiro fim de semana de aulas desta edição aconteceu no sábado, 27 de maio, e domingo, 28.

As aulas são gratuitas e portões devem ser abertos ao meio-dia. Além das aulas, serão oferecidos passe-livre para mobilidade até o ginásio e lanches e água gratuitos.

Neste sábado, 17, aulas são de Redação, Química e Biologia, com os professores João Dionísio, Laércio Cavalcante e Marcelo Henrique, respectivamente. Já no domingo, as aulas previstas são de Matemática, Geografia e interpretação de texto, com os professores Pedro Evaristo, Josias Almeida e Steller de Paula.