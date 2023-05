Primeiros encontros do Academia Enem 2023 acontecem neste fim de semana

As aulas inaugurais do Academia Enem 2023 vão ser realizadas neste sábado, 27, e domingo, 28, no Ginásio Paulo Sarasate, anunciou a Prefeitura de Fortaleza. A cerimônia de abertura do programa vai contar com a presença do secretário da Juventude do município, Davi Gomes. Os portões serão abertos aos estudantes a partir do meio-dia. As aulas se encerram às 17h30min.

No ginásio, estudantes vão receber, de forma gratuita, apostilas e lanches. No primeiro dia do programa, o público vai assistir a palestras sobre inteligência emocional e sobre formas de se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No domingo, serão realizadas aulas de Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química), Matemática e Ciências Humanas (Geografia e Filosofia).

Para quem não puder comparecer de forma presencial, a organização também disponibilizará aulas na modalidade virtual. Os estudantes também vão ter à disposição correção de redação, aulões presenciais, simulado e material didático para auxiliar nos estudos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em comunicado, o secretário Davi Gomes afirma que, neste ano, 12 mil vagas foram disponibilizadas para o programa.