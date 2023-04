Academia Enem abre 12 mil vagas para alunos em 2023

O Academia Enem, curso preparatório gratuito para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), promovido anualmente pela Prefeitura de Fortaleza, vai realizar a sua décima edição em 2023, com 12 mil vagas abertas para alunos da Capital. As inscrições estão podem ser feitas no Portal da Juventude até o dia 14 de abril.

Desde a sua primeira edição, em 2013, cerca de 80 mil pessoas participaram do curso, que conta com aulões no Ginásio Paulo Sarasate. Neste ano, além de encontros presenciais e aulas virtuais, correções de redação e simulados, também será realizada uma feira de profissões.

Os participantes também têm direito a passagem de ônibus, material didático, acesso à plataforma Descomplica, lanches e camisetas. O calendário de aulas será divulgado por meio das redes sociais da Secretaria da Juventude.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para participar do Academia Enem, é necessário estar cursando ou ter concluído o ensino médio e se inscrever através do Portal da Juventude. Alunos da rede pública devem ter prioridade nas inscrições.

Serviço:

Inscrições acontecem de 3 a 14 de abril no site https://portaldajuventude.fortaleza.ce.gov.br/academiaenem/

Sobre o assunto Fortaleza (CE): clima para amanhã; previsão do tempo quarta(05/04)

MPCE denuncia três suspeitos por execução de chefe de facção do Lagamar

Parque Rachel de Queiroz vence prêmio internacional de Obra do Ano

Criminoso furta placa de carro em Fortaleza e deixa bilhete exigindo Pix

Espetáculo adapta história de Jesus como pessoa em situação de rua em Fortaleza

Tags