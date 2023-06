Mulheres trocam ofensas por causa de superlotação no metrô de Fortaleza

Duas mulheres protagonizaram uma discussão durante a manhã dessa quarta-feira, 14, na Linha Sul do Metrô de Fortaleza (Metrofor). A confusão teria começado após um esbarrão entre as duas passageiras por causa da superlotação no trem.

A situação foi filmada por testemunhas que utilizavam o transporte público. Na gravação, é possível ver a grande quantidade de usuários tentando se acomodar no espaço, além dos xingamentos proferidos pelas duas mulheres.



Apesar dos nervos exaltados, a briga se resumiu a uma troca de ofensas e não deixou nenhum ferido. Uma das pessoas no trem ainda questionou onde estavam os guardas do trem que não apareceram para apaziguar os ânimos.

Em nota, o Metrofor informou que mantém vigilantes em seus equipamentos operacionais, incluindo trens e estações.

"Situações de perturbação intencional, agressão ou assédio podem ser denunciadas a um dos profissionais de vigilância. Se na ocorrência houver suspeita de cometimento de crime, é necessário que a suposta vítima aguarde a chegada de uma viatura policial para realizar os procedimentos de denúncia", explica.