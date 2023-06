Supermaconha: 12,5 kg de skunk são apreendidos no Aeroporto de Fortaleza

Três encomendas que, somadas, continham 12,5 quilos (kg) de skunk, foram apreendidas no Terminal de Cargas do Aeroporto de Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 14. Os entorpecentes, também conhecidos como "supermaconha", vinham de Florianópolis e São José, em Santa Catarina, e tinham como destino as cidades de Guaraciaba do Norte e Ipu, no Ceará.

A detecção foi realizada pelo agente canino Saymon, um pastor Belga Malinois, integrante da equipe de cães de faro da Receita Federal no Ceará. As encomendas serão encaminhadas às autoridades policiais, que adotarão os procedimentos cabíveis.



Sobre o assunto Fraude em caixas eletrônicos: PF investiga grupo que sacou mais de R$ 1,7 milhão em três estados

Parada LGBT de Fortaleza estima reunir até 1 milhão de pessoas

Frota de ônibus de Fortaleza recebeu 54 novos veículos neste ano

Policiais encontram 5kg de drogas escondidas em mochila abandonada no bairro Bom Jardim

Parada pela Diversidade Sexual no Ceará vai defender políticas públicas