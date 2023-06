Fraudes em caixas eletrônicos: prejuízo em Fortaleza é de mais de R$ 1 milhão

Criminosos adulteraram caixas eletrônicos em cinco bairros de Fortaleza e causaram prejuízo de R$ 1,3 milhão aos cofres da Caixa Econômica Federal, conforme a Polícia Federal (PF).

Nesta quarta-feira, 14, houve a deflagração da operação "Vintém", com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Fortaleza, na casa de um suspeito que prestava serviço à instituição bancária.

A ação foi registrada pela primeira vez no Ceará e tornou-se alvo de investigação. A PF não informou o nome dos bairros na Capital onde houve as fraudes em caixas eletrônicos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Há indícios de fraudes em caixas eletrônicos pelos criminosos em outros dois estados, São Paulo e Rio de Janeiro. No total, o esquema retirou R$ 1.700.296 em saques indevidos, estima a PF.

De acordo com o chefe da Delegacia de Crimes Cibernéticos da PF, delegado Victor Mesquita, no primeiro trimestre deste ano, a Caixa Econômica verificou mais de 900 saques em caixas eletrônicos, em três dias.

Valor que era contabilizado nos saques era de R$ 20, no entanto, os valores que eram retirados dos equipamentos eram de R$ 2 mil. Em um só dia, as agências bancárias contabilizaram 700 saques.

LEIA MAIS: PF investiga suspeitos de captar senhas de servidores no Ceará

"É um esquema engenhoso, complexo e trabalhoso. São diversas agências no Ceará, em Fortaleza, fora do estado também, mas a maioria de todo o esquema é no Ceará. Foram 700 saques no Ceará", ressalta o delegado.

Criminosos "infectaram" caixas eletrônicos em 5 bairros de Fortaleza

O delegado da PF Victor Mesquita explica que os caixas eletrônicos eram "infectados" por programas maliciosos, ou seja, a programação dos equipamentos era adulterada. Em Fortaleza, há registro de fraudes em caixas eletrônicos em cinco bairros, com prejuízo de R$ 1,3 milhão.

Victor ressalta que as investigações começaram em março, quando foram apuradas as informações técnicas fornecidas pela instituição bancária, além da comparação das imagens do circuito de segurança das agências.

O trabalho dos policiais federais verificou o que havia de comum nas imagens e identificou o suspeito de adulterar os caixas eletrônicos nos terminais de atendimento eletrônico da Caixa.

"Visualizamos mais de 20 pessoas envolvidas com máscaras, chapéus, essas pessoas tentam se esconder", destaca o delegado.

Fraude em caixas eletrônicos: homem que prestava serviço à Caixa é alvo da PF

O alvo do mandado de busca e apreensão da Polícia Federal em Fortaleza, nesta quarta-feira, 14, é um profissional que prestava serviço de manutenção à Caixa Econômica Federal.

A PF não afasta a possibilidade de servidores envolvidos nas fraudes em caixas eletrônicos. Apesar de prestar serviço terceirizado, o delegado Victor Victor Mesquita informou que o suspeito pode responder pelo crime de peculato da mesma forma que um servidor.

Conforme o delegado, há investigação da atuação da organização criminosa que articulou esse crime milionário, e, dessa forma, a PF pretende elucidar todas as questões técnicas, de operacionalização, esquema de lavagem de dinheiro e ações de fraude em caixas eletrônicos.

O delegado Victor Mesquita repassou ainda que não há vítimas diretas no golpe de fraude em caixas eletrônicos. As contas utilizadas não possuem movimentação, seriam contas de "laranjas".