Evento em Fortaleza discute saúde mental de grupos marginalizados

O preconceito contra populações historicamente marginalizadas, como pessoas não-brancas e LGBTQIA+, gera efeitos psicológicos danosos nas vítimas da discriminação. Um evento que ocorre em Fortaleza entre os dias 7 e 9 de julho busca debater esta temática.

Chamado "Tudo que nóis tem é nóis", o evento é promovido pelo Instituto Cooperativo Parentes. A organização, que realiza cursos com temáticas de direitos humanos e economia cooperativa, afirma que o objetivo da conferência é realizar "um encontro político, (po)ético e técnico".

Apesar da temática, o encontro não é voltado apenas para profissionais de psicologia. Segundo o Instituto, o público-alvo é de "pessoas que desejam viver em um mundo melhor". Na programação constam nomes como Letícia Nascimento, professora do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Piauí (UFPI) e pesquisadora de temáticas de gênero; Nêgo Bispo, liderança do movimento quilombola; Áurea Anacé, ativista indígena; e Dary Bezerra, que tem atuação política no movimento LGBTQIA+ e com religiões afro-brasileiras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O evento ocorrerá em três locais: a programação em 7 de julho será no Centro de Formação e Capacitação Frei Humberto, na Capital, que também recebe os participantes na manhã do dia 8; na parte da tarde, haverá visita à Comunidade Indígena Anacé, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), seguida de vivência no Terreiro Escola Ilê Axé Oba Oladeji, em Maracanaú, também na RMF. No terceiro dia, os espaços ocorrem novamente no Centro Frei Humberto.

A programação completa, com lista de palestrantes e temática das mesas, está no site do encontro, que pode ser acessado clicando aqui. Na página também é possível conferir os valores das duas modalidades de inscrição - uma com participação no evento, outra incluindo hospedagem. Estudantes universitários e de pós-graduação têm valores reduzidos em ambos os pacotes.

Mais notícias de Fortaleza