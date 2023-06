Doação de sangue entre pets auxilia atendimentos em clínica veterinária pública de Fortaleza

A clínica veterinária recebe doações de sangue durante todo o ano. Neste mês, a unidade realiza campanha do "Junho Vermelho Pet" para informar tutores sobre a importância da doação de sangue entre animais

Tutores de cães e gatos podem se organizar para que seus pets doem sangue, processo realizado durante todo o ano. Neste mês, a Clínica Jacó, hospital veterinário público de Fortaleza, organiza a campanha "Junho Vermelho Pet" para conscientizar a população sobre a importância de doar.

A transfusão de sangue ajuda a salvar animais com quadros graves de anemia. Antes da doação, o animal passa por dois processos de triagem. O primeiro, realizada pelo WhatsApp, define se o animal está no perfil certo de doador. Idade entre 1 e 7 anos, vacinação e vermifugação em dia, sem carrapatos, pulgas ou piolhos e comportamento dócil são os critérios válidos para cães e gatos.

No caso dos cachorros, devem também testar negativo para calazar (leishmaniose) e para a doença do carrapato (erliquiose), além de ter peso de pelo menos 25 quilos (kg).

Os felinos devem, além dos critérios anteriores, testar negativo para imunodeficiência felina (FIV) e leucemia felina (FELV) e pesar a partir de 5 kg. Em mais de dois anos de funcionamento, o equipamento efetuou 215 transfusões.

Após a triagem por mensagem, o animal que fará a doação passa por avaliação clínica com veterinário, recebe hemograma completo e testes rápidos na Clínica Jacó.

Embora faça transfusões desde sua criação em 2020, somente no ano passado a clínica implementou o banco de sangue, possibilitando o armazenamento do material. Pela demanda, a Prefeitura direciona pela primeira vez a campanha do “Junho Vermelho" para a doação de sangue pelos pets.

Desde que soube do serviço, Daiane Jerônimo da Silva, tutora dos cães Dom e Kiara, da raça Pitbull, leva periodicamente seus pets para serem doadores.

“Minha motivação é ajudar o próximo e os outros animais. Além disso, é muito bom porque a cada três meses você faz um check-up completo para saber como seu cachorro está”, conta.

Veterinária e coordenadora da Clínica Jacó, Amanda Castelo explica que ainda existem mitos sobre a doação que a campanha busca combater, como o de que o procedimento seria prejudicial aos animais.

Ela afirma que em todas as doações coletadas até hoje, os procedimentos foram seguros e não prejudicaram o doador ou receptor. A recomendação é de que o doador fique em repouso nas primeiras 24 horas para evitar gastar energia.

Cada animal precisa de um intervalo mínimo de três meses entre doações. Cadelas e gatas no cio ou lactantes não podem doar sangue. O animal não precisa estar em jejum, basta estar banhado, com guia, coleira e focinheira, no caso dos cães.

O secretário de Proteção e Bem-estar Animal, Marcel Girão, pontua que a Clínica Jacó tem uma demanda média de cinco bolsas de sangue por semana, por isso a necessidade de ampliar o cadastro de doadores.

"Aproveitamos a campanha do Junho Vermelho para reforçar que os animais, assim como as pessoas, também precisam de transfusão de sangue. Assim, fazemos um apelo para que os tutores entrem em contato com a Clínica Jacó e façam a triagem. Essa atitude solidária faz a diferença, e seu pet pode salvar a vida de outros", afirma.



Triagem para doação de sangue de pets na Clínica Jacó

Para agendar dia e horário para doação, contate a Clínica Jacó: (85) 9 9108 3370