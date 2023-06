Fortaleza deve ter produção de energia limpa para abastecer unidades de ensino

A Prefeitura de Fortaleza lançou, nesta semana, um edital de concorrência pública internacional "para implantar e manter projetos de eficiência energética" nas unidades de ensino. De acordo com informação divulgada pelo prefeito José Sarto (PDT), nesta quarta-feira, 14, a previsão é de que Capital cearense tenha produção de energia limpa para abastecer escolas e creches municipais ainda neste ano.

Gestor usou as redes sociais para fazer anúncio. Segundo pedetista, além de promover "sustentabilidade" e o cuidado com o meio ambiente, ação permite também "melhor eficiência nos investimentos públicos".

"Através de parceria público-privada, com vigência de 25 anos, esperamos economizar 19,8% do consumo, o que equivale a R$ 38,4 milhões de reais no período do contrato", disse Sarto em publicação.

Nessa semana, a Prefeitura também anunciou a implantação de uma rede de monitoramento da qualidade do ar de Fortaleza. Pelo menos 25 monitores de ar de baixo custo já foram instalados em pontos estratégicos da Cidade, visando coletar dados atmosféricos.