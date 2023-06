Cuca Grande Mucuripe: Sarto assinará odem de serviço para sexto centro

Fortaleza terá o seu sexto Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cuca), que será localizado no bairro Vicente Pinzón. A ordem de serviço para a construção do Cuca Grande Mucuripe vai ser assinada pelo prefeito Sarto Nogueira (PDT) na tarde desta sexta-feira, 16.

O projeto do novo Cuca prevê uma unidade com 10 mil m² de área construída, dispondo de quadra poliesportiva, piscina semiolímpica coberta, skatepark e espaço para crossfit, além de biblioteca, auditório, teatro, anfiteatro e salas de coworking.

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, o novo equipamento deve beneficiar jovens dos bairros Vicente Pinzón, Mucuripe, Serviluz, Cais do Porto e Titanzinho, em Fortaleza.

O Cuca também deve contar com um espaço gastronômico, com cozinha, ambiente de confeitaria, varanda gourmet e espaços de apoio, que servirão para realização de cursos para jovens da comunidade.

A ordem de serviço para o Cuca será assinada junto a ordens para construção de uma escola municipal e um Centro de Educação Infantil (CEI), também no bairro Vicente Pinzón.

As assinaturas vão acontecer no antigo Centro Integral à Criança e ao Adolescente (Caic) Maria Felício Lopes, vizinho ao Residencial Alto da Paz, onde funcionará o Cuca Grande Mucuripe e a escola municipal. O espaço foi cedido pelo Governo do Estado à Prefeitura de Fortaleza em junho de 2022.

O evento também deve contar com feira de empreendedores atendidos por programas de crédito e capacitação da Prefeitura e programação cultural com música e dança.