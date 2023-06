Faixa da avenida Monsenhor Tabosa é interditada por até 90 dias

Uma das faixas da avenida Monsenhor Tabosa, localizada no Centro de Fortaleza, está interditada desde terça-feira, 13, devido a uma obra da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). O serviço consiste na troca de tubulação que realiza a distribuição de água do local. Interdição deve durar por até 90 dias.

O trabalho está sendo realizado próximo ao cruzamento com a rua João Cordeiro e deve seguir até a Monsenhor Bruno. As intervenções buscam a instalação de material mais resistente em 648 metros da rede.

Segundo o supervisor de água da Unidade de Negócio Metropolitana Leste (UNMTL) da Cagece, Humberto Nunes, a obra deve dar mais estabilidade ao abastecimento de água na região da Praia de Iracema.

“O serviço vai contribuir para a manutenção da qualidade da água ofertada, além de possibilitar a redução das perdas de água e a diminuição das ocorrências de vazamento”, explicou em nota.

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), não será necessária a aplicação de desvios no trecho, que continuará recebendo o fluxo de veículos através da faixa que não foi interditada.