Mulher que teve 80% do corpo incendiado está internada em estado grave no IJF

A mulher que teve 80% do corpo incendiado na segunda-feira, 12, Dia dos Namorados, está internada do Instituto Doutor José Frota (IJF), em estado grave. Conforme decisão judicial da audiência de custódia, a vítima sofreu tentativa de homicídio do ex-companheiro, Jorge Luís Santos de Carvalho. A vítima é mãe de uma criança de apenas quatro anos de idade.

De acordo com apuração do O POVO, ela estava de férias, trabalhava em uma loja de veículos e, além disso, cuidava da mãe, que é uma idosa com problemas de saúde.

Conforme a fonte, a vizinhança está consternada com caso. Pessoas próximas à vítima comentam que a mulher é "trabalhadora" e que havia colocado fim no relacionamento. No entanto, o companheiro não aceitava o término.

A mulher possuía uma medida protetiva contra o indivíduo, que de acordo com a vizinhança era "um encostado". O POVO apurou que o banco do carro da mulher estava molhado com combustível e havia uma carta, que seria do autor do crime.

O crime aconteceu na avenida Sargento Hermínio, bairro Ellery. O homem teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

"Importante registrar que a vítima já teve em seu favor deferidas medidas protetivas de urgência, provavelmente decorrentes de ameaças anteriores, mas que não foram suficientes para impedir o crime em comento, reforçando o nosso entendimento quanto à necessidade da segregação cautelar, a fim de impedir a reiteração delitiva", informa a decisão judicial.

Em matéria do jornalista Lucas Barbosa divulgada no O POVO nesta quarta-feira, 14, há um balanço de 95 mulheres mortas no Ceará só neste ano. A SSPDS identifica 16 desses crimes como feminicídio. No ano passado, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) contabilizou 272 mulheres mortas no Ceará, sendo 28 feminicídios.