Policiais encontram 5kg de drogas escondidas em mochila abandonada no bairro Bom Jardim

Cinco quilos (kg) de maconha foram apreendidas pelo Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. A ação aconteceu nessa segunda-feira, 12. Os agentes contaram com os trabalhos da Companhia de Policiamento com Cães (CPCães).

Os policiais foram acionados até um endereço onde, supostamente, havia a ocorrência de tráfico de drogas. No endereço, os agentes apanharam uma mochila que continha 1 kg de cocaína, 3,6 kg de crack e 690 gramas de maconha. Também foram localizados um carregador de pistola calibre 380 e duas balanças de precisão.

Parte do material apreendido foi encaminhado até o 32º Distrito Policial (32º DP). Em uma unidade da Polícia Civil que abrange o bairro onde os itens foram achados, foi instaurado um procedimento para que os suspeitos possam ser encontrados.

