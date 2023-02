Clínica Veterinária Jacó retoma agendamento online em Fortaleza

A Clínica Veterinária Jacó, em Fortaleza, retoma nesta quinta-feira, 23 de fevereiro, a partir das 18h, o agendamento online para consultas. O serviço vai funcionar diariamente através do site da clínica. Senhas para atendimentos devem continuar a ser emitidas para tutores que comparecerem presencialmente.



O equipamento da Prefeitura de Fortaleza, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, atua em emergências, urgências e consultas clínicas. O espaço conta com especialidades em oncologia, ortopedia, cardiologia e neurologia.

No local, são realizadas consultas, exames laboratoriais e de imagem, cirurgias de esterilização, aplicação de medicamentos, curativos, talas e fluidoterapia.



Agendamento Online

A partir das 18h, 15 fichas de consulta serão disponibilizadas diariamente no site da clínica. Após realizarem o agendamento, os tutores devem apresentar uma ficha de confirmação no dia do atendimento. As consultas serão agendadas de acordo com a ordem das fichas emitidas.

Para a consulta, é necessário que os tutores apresentem carteira de identidade (RG), cadastro de pessoa física (CPF) e comprovante de residência em Fortaleza. Também é requerido que gatos sejam levados em caixas de transporte adequadas e cães utilizem coleira, guia e focinheira.



A Clínica Jacó, localizada na Av. dos Paroaras, 60 - Passaré, Fortaleza - CE, 60744-040, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h àss 17h. Agendamentos online acontecem a partir das 18h com 15 fichas de consulta diárias disponibilizadas no site da clínica.

