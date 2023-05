Praça Pet Friendly vai ser inaugurada neste sábado, 13, em Fortaleza

No equipamento, serviços como vacinação e testes rápidos para leishmaniose podem ser realizados

Vai ser inaugurada neste sábado, 13, em Fortaleza, a Praça Pet Friendly, espaço destinado exclusivamente aos animais de estimação. O equipamento ficará localizado no Parque Bisão, na avenida Beira-Mar, e foi construído por meio de uma parceria entre a Secretaria do Turismo de Fortaleza, a Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-estar Animal (Coepa) e a Construtora Colmeia. O evento será aberto ao público.

A inauguração vai contar com diferentes serviços para os pets, como vacinação antirrábica, testes rápidos para leishmaniose e distribuição de snacks para pets. No equipamento, os animais de estimação também terão à disposição um petplace com túnel, rampa A, salto simples e gangorra. A cordelista Samya Abreu vai realizar uma apresentação para o público.

A vacina contra a raiva poderá ser aplicada em pets que tenham, no mínimo, três meses de idade — as fêmeas não podem estar prenhes, lactantes ou no cio. Os testes de triagem para leishmaniose podem ser realizados em cães a partir dos quatros meses. É recomendado que os tutores levem o cartão de vacinação dos seus animais de estimação.

Em nota, o secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, defende que a Capital se destaque como um lugar propício aos animais. “Como primeira capital a contar com uma política pública para pets, queremos que turistas e fortalezenses se sintam cada vez mais convidados a desfrutar da nossa Cidade na companhia de seus pets”, pontuou.

Também em nota, o secretário de Proteção e Bem-estar Animal, Marcel Girão, aponta que a administração municipal tem trabalhado para garantir mais comodidade aos pets. “Garantir uma convivência harmônica entre animais e pessoas nos espaços públicos passa pelo entendimento das necessidades dos pets e nossa cidade tem tido esse cuidado”, afirma.

Serviço



Inauguração Praça Pet Friendly



Data: sábado (13/05)

Horário: 9 horas

Local: Parque Bisão – Av. Beira-Mar, 4364, Mucuripe