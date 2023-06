Polícia fecha o cerco contra comercialização de aparelhos celulares roubados no Centro de Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará, por meio do 27º Distrito Policial, investiga a compra e a venda de aparelhos celulares roubados. O trabalho de inteligência e levantamento da equipe chegou até o Centro Municipal de Pequenos Negócios, conhecido como "beco da poeira", localizado na avenida Imperador, Centro de Fortaleza.

Em uma primeira ação, no dia 7 de junho, uma pessoa foi presa em flagrante pelo crime de receptação e 18 aparelhos celulares furtados e roubados foram apreendidos. No dia seguinte o suspeito foi liberado em audiência de custódia, mas as ações seguem em andamento.



O POVO teve acesso ao documento de audiência de custódia, em que é especificado que a ação teve início com a investigação sobre um aparelho celular roubado. As diligências chegaram até um homem, que afirmava ter comprado o celular no Centro de Fortaleza, mais precisamente no Beco da Poeira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os policiais foram até o box indicado, onde houve a venda do aparelho com restrição de roubo. No estabelecimento comercial, eles encontraram 18 aparelhos. O proprietário do comércio foi preso em flagrante, mas solto no dia seguinte em audiência de custódia por ter bons antecedentes, residência fixa. A Justiça impôs medidas cautelares a Wesley Paiva da Silva.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, no dia da prisão, que Wesley possuía antecedente de crime contra a administração pública. Ainda descreveu que a investigação começou com o registro de um Boletim de Ocorrência (B.O) de dois aparelhos roubados no bairro João XXIII.

"Com as diligências policiais, foi possível localizar o telefone em questão, que estava na posse de outra pessoa que indicou ter comprado o celular em um estabelecimento comercial no Centro de Fortaleza. Conforme a apuração, esse estabelecimento comercial estaria comercializando aparelhos celulares com queixas de roubos e furtos", diz o boletim da Secretaria da Segurança.

Foto ilustrativa. Populares formaram fila do lado de fora do "Beco da Poeira" Crédito: Sesa

Agora, a investigação segue no sentido de fechar o cerco contra a comercialização de aparelhos celulares. Os boletins de ocorrência são analisados. Além de identificado o proprietário da loja, a Polícia busca descobrir outros envolvidos, como os responsáveis pelos roubos e furtos. A tarefa é difícil, pois na maioria das vezes as investigações chegam aos receptadores.

De acordo com fonte da Polícia Civil, todos os aparelhos celulares apreendidos foram verificados um a um e os que são provenientes dos crimes serão restituídos.

Por meio de nota, os advogados Flávio Uchôa Baptista Filho e Pedro Felipe Lima Rocha, responsáveis pela defesa do suspeito, apontaram que o preso é réu primário. "Nosso cliente não tem qualquer envolvimento com a criminalidade, sendo primário, tem bons antecedentes, residência fixa, tudo isso demonstrado no processo, que culminou na sua liberdade em sede de audiência de custódia", informou.

Conforme a defesa, o cliente não praticou qualquer roubo ou furto dos aparelhos celulares. "tal situação foi demonstrada a autoridade policial e será demonstrada em juízo durante a instrução processual", informaram os advogados.