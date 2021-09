Veleiro é apreendido com haxixe próximo a Fernando de Noronha

Um veleiro de bandeira panamenha foi apreendido neste final de semana transportando 632,65 quilos de haxixe, a cerca de 180 quilômetros do arquipélago de Fernando de Noronha (PE). A apreensão da droga – que é uma substância extraída das folhas da Cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha – foi feita em atuação conjunta da Polícia Federal e da Marinha, com a colaboração de autoridades estrangeiras.

Segundo a PF, os dois tripulantes italianos presos em flagrante foram conduzidos hoje (29) à Polícia Federal, logo após a embarcação (veleiro Lamia) atracar na Base Naval de Natal. “A ação contou com o auxílio do navio-patrulha da Marinha que levou embarcados policiais federais do Rio Grande do Norte e do Núcleo de Polícia Marítima na Paraíba. A interceptação e apreensão do veleiro Lamia ocorreu após a PF obter autorização das autoridades panamenhas”, informou a PF.

De acordo com os investigadores, a operação resulta da troca de informações entre a PF e agências estrangeiras. No caso, o Centro de Análise e Operações Marítimas e o Centro Integrado de Segurança Marítima, da Marinha.