Prefeitura inaugura escola de tempo integral no Cais do Porto e promete mais 17 unidades

A Prefeitura de Fortaleza inaugurou, na manhã desta quinta-feira, 2, a Escola Municipal de Tempo Integral Vereador Alberto Gomes de Queiroz, localizada no Cais do Porto. O prefeito José Sarto (PDT) e a secretária da educação, Dalila Saldanha, que prometeu entregar 17 novas unidades de ensino integral até o fim da gestão, estiveram na inauguração.

A nova unidade de ensino atende estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e conta com 12 salas de aulas temáticas, três laboratórios, biblioteca, cozinha, pátio com projeto paisagístico, ginásio, vestiários, além de outros setores para professores e gestores.

Inicialmente, a escola tinha disponibilidade de 420 vagas, mas, segundo Dalila, para que a instituição pudesse atender a demanda da comunidade, esse número precisou subir para 449. O equipamento teve um investimento de cerca de R$ 15 milhões. Parte desse valor é oriundo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

As outras 17 escolas de ensino em tempo integral que serão entregues, também serão destinadas aos alunos do fundamental ll. “A gente considera que é essa parcela da juventude que está mais vulnerável dentro dessas áreas que identificamos como vulneráveis, tanto do ponto de vista da pobreza, quanto também da violência”, diz Dalila Saldanha.

A secretária também disse que a gestão vem desenvolvendo projetos para os outros níveis educacionais. “Na educação infantil, tem toda uma política de primeira infância, de proteção dos direitos e de garantia de alimentação. Semana passada, lançamos a linguagem de programação e robótica no currículo do 3º ao 5º ano, com material didático e formação para os professores”.

De acordo com dados do Censo Escolar 2022, Fortaleza é a capital brasileira com a maior cobertura de matrículas para escolas integrais, veja o gráfico:

O sistema municipal de ensino de Fortaleza possui mais de 242 mil alunos, divididos entre 615 unidades de ensino. “O critério [para a escolha do local das novas escolas] são áreas que têm um baixo indicador de desenvolvimento urbano ou de alta vulnerabilidade social, onde o equipamento mais próximo de educação fica muito distante”, explica o prefeito.



“A gente tem que lembrar que Fortaleza iniciou o processo de planejamento ainda em 2011, fazendo o programa intitulado de ‘Fortaleza 2040’, que é a bússola para todas as áreas: educação, saúde, habitação, inclusão, mobilidade e por aí vai”, complementa.



