Marinha abre concurso de nível superior com salário de até R$ 11 mil

Ao todo são ofertadas 40 vagas para o quadro técnico, corpo de engenheiros e de capelães navais. As inscrições começam nesta segunda, 29, e as provas serão realizadas em 20 cidades, incluindo, Fortaleza

A Marinha do Brasil abre nesta segunda-feira, 29, as inscrições para concurso para Quadro Técnico (QT), Corpo de Engenheiros da Marinha (CEM) e Capelães Navais (CapNav). Ao todo são ofertadas 40 vagas para quem tem curso superior. A remuneração pode chegar a R$ 11 mil.

Ao todo são 23 vagas para primeiro-tenente no Corpo de Engenheiros (CP-CEM); 16 no quadro técnico do Corpo Auxiliar (CP-T); e uma vaga para o quadro de Capelães Navais (CP-CapNav).

Confira as vagas ofertadas:

Arqueologia (1);

Comunicação social (1);

Direito (2);

Estatística (1);

Informática – banco de dados (1);

Informática – desenvolvimento de sistemas (1);

Informática – infraestrutura de TI (1);

Informática – segurança da informação (1);

Meteorologia (1);

Museologia (1);

Oceanografia (1);

Pedagogia (1);

Psicologia (1);

Segurança do tráfego aquaviário (2)

Engenharia (23)

Teologia (1)

As inscrições começam nesta segunda-feira, dia 29, e seguem até o dia 11 de junho. A taxa de inscrição custa R$ 140 e para concorrer os interessados devem preencher formulário de cadastro disponível no site da Marinha. Confira aqui o link

Etapas do concurso da Marinha



A prova está prevista para o dia 30 de julho e terá aplicação em 20 cidades:

São Paulo e Santos (SP);

Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Nova Friburgo e São Pedro da Aldeia (RJ);

Brasília (DF);

Rio Grande e Porto Alegre (RS);

Vila Velha (ES);

Belo Horizonte (MG);

Salvador (BA);

Natal (RN);

Olinda (PE);

Fortaleza (CE);

Belém (PA);

São Luís (MA);

Florianópolis (SC);

Ladário (MS);

Manaus (AM).



Além da prova escrita, os candidatos serão avaliados por meio de verificação de dados biográficos e documentos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e análise de títulos.

Os aprovados serão encaminhados para o curso de formação de oficiais no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), na cidade do Rio de Janeiro, com duração aproximada de 31 semanas.

Dentre outros benefícios, a Marinha do Brasil, oferece aos alunos: uniforme; alimentação; assistência médico-odontológica; assistência psicológica; assistência social; assistência religiosa.

Após a formatura, os militares serão nomeados como primeiro-tenente, podendo ser designados para servir em unidades da corporação em todo o território nacional, conforme estabelecem os editais.

