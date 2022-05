Visitantes se encantam com fragata argentina ancorada em Fortaleza

A Fragata Libertad esteve aberta à visitação apenas no domingo e deve zarpar do Cais do Porto nesta segunda-feira, 16. Embarcação é usada para atividades de relações internacionais com as Marinhas de outros países e para formação de futuros oficiais

Ancorado no Porto do Mucuripe e aberto à visitação do público na tarde deste domingo, 15, a fragata Libertad, da Marinha Argentina, recebeu o público que se enfileirou na entrada do cais do Porto do Mucuripe e nos quarteirões adjacentes. A lotação foi sob o sol forte da tarde e sem nenhuma proteção ou conforto para as crianças e idosos que se dirigiram até o local na esperança de ver a embarcação de perto.

Quem não desistiu de esperar ou teve que ir embora por causa da ausência de máscaras (o uso do item de proteção era obrigatório) teve a oportunidade de admirar a embarcação, que começou a ser construída em 1956 e foi inaugurada em 1962. A Libertad é uma fragata (tipo de navio de guerra) de quatro mastros com velas que cobrem uma área de 2.600 metros quadrados. Tem mais de 720 mil milhas de navegação (o equivalente a 33 viagens ao redor do mundo) e visitou mais de 500 portos e 60 países.

Sob o comando do capitão Carlos Pedro Schavinsky Trinchero, a fragata leva uma tripulação de 317 pessoas, sendo 49 mulheres, além de convidados de institutos de treinamento da Marinha Argentina, outras Forças Armadas, universidades e marinhas estrangeiras.

A empresária potiguar Lucila Dias, 59, de passagem por Fortaleza, levou o pai, o aposentado Chiquito Leite, de 86 anos, até o porto. “Minha irmã mora no Meireles e o apartamento dela é de frente para o mar. Vimos a embarcação e, quando soubemos que estava aberta à visitação, não perdemos a chance, já que meu pai gosta de passar o tempo na varanda, vendo os navios de longe. Esta era a chance dele ver um de pertinho”, explicou.

Já para a dona de casa Leila Reis, 38, moradora do Mucuripe, a experiência de visitar um navio vai ser inesquecível porque foi a primeira vez em que ela esteve em um. “Achei divertido, mas confesso que tive um pouco de medo por causa do balanço do barco. Também tive medo de cair no mar, mas depois vi que era seguro. Ainda estou um pouco enjoada, mas gostei muito da experiência”, pontuou.

Pela manhã, alunos da Escola de Tempo Integral Professor Álvaro Costa, no Cais do Porto, fizeram uma visita guiada, uma ação do Gabinete da Vice-Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação (SME) em parceria da Capitania dos Portos, do Consulado da Argentina e da Câmara Brasil-Argentina no Ceará.

A Fragata Libertad partiu da Argentina no dia 30 de abril deste ano e deverá seguir um roteiro de cinco meses, passando por 11 portos na América e Europa. O primeiro porto visitado foi o de Fortaleza. Na sequência serão visitados Castries (Santa Lúcia), Santo Domingo (República Dominicana), Havana (Cuba), Veracruz (México), Baltimore (Estados Unidos), Dublin (Irlanda), Saint Malo e Toulon (ambos na França), Cádiz (Espanha) e de volta ao Brasil, em Salvador. A viagem terminará no dia 25 de setembro com retorno a Buenos Aires, na Argentina. A fragata deve zarpar de Fortaleza nesta segunda-feira, 16.



