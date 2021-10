Unimed Fortaleza comemora 15 anos de história da sua tradicional corrida de rua com surpresa na Beira Mar

Com a pandemia, o papel do setor de Recursos Humanos nas empresas ganhou ainda mais importância para a manutenção da saúde física e emocional dos profissionais. Especialistas da área ressaltam que entender as principais dores da organização, tendo como foco a gestão humanizada, é o caminho para superar as adversidades e obter sucesso nas estratégias comerciais - e, para isso, é importante investir em capacitação e análise de mercado. Para auxiliar empresários, gestores e representantes de RH nesse aprimoramento, a Unimed Fortaleza realiza, no próximo dia 9 de setembro, uma edição comemorativa de 10 anos do Café com RH, que ocorrerá de forma remota e gratuita.

O evento terá como tema principal “Conexões reais, humanas e digitais: novos modelos para reinvenção do RH” e trará discussões sobre futurismo, gestão e liderança, com o intuito de contribuir para as boas práticas do mercado. Segundo Luanna Rodrigues, gerente de Gestão de Pessoas da cooperativa e uma das palestrantes do encontro, o momento tem o intuito de compartilhar experiências sobre como fortalecer a linha de cuidado nas organizações, pois “clientes finais só são encantados quando os colaboradores também estão encantados”.

Além de Luanna, participarão da edição comemorativa do Café com RH Martha Gabriel, futurista, keynote speaker internacional premiada e autora de best-sellers; Tiago Mattos, futurista e cofundador da Aerolito; Caroline Marcon, coach executiva, e Elias Leite, presidente da Unimed Fortaleza, que compartilhará a experiência exitosa da cooperativa durante a crise.

“Nosso papel é apoiar essas empresas, que são boa parte do nosso público, e contribuir para que elas tenham lideranças e setores de RH mais eficientes. Mesmo que haja uma transformação digital em curso, é preciso ter essa visão humanizada e se conectar com as pessoas, que devem estar sempre no centro”, ressalta a gerente. As inscrições podem ser feitas online, no site da Unimed Fortaleza, até o dia do evento.

Serviço

10º Café com RH - Unimed Fortaleza

Quando: 9 de setembro de 2021, às 16 horas

Inscrições: Gratuitas, no site da Unimed Fortaleza

Mais informações: @unimedfortaleza



