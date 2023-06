Fortaleza: adolescente é apreendido suspeito de causar morte de idoso em acidente de trânsito

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite desse sábado, 3, após se envolver em acidente que resultou na morte de um idoso de 64 anos. O caso aconteceu na avenida Domingos Olímpio, em Fortaleza, e foi registrado como ato infracional análogo ao crime de homicídio culposo no trânsito.

De acordo com a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), o condutor da motocicleta ainda levava na garupa um outro adolescente. A dupla não tinha habilitação para dirigir o veículo.

Os dois foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), unidade especializada da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) na Capital.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O idoso, conforme a PMCE, chegou a ser atendido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu na Domingos Olímpio.

Moto usada por adolescente apreendido pela morte de idoso no trânsito tinha mais de 60 multas

Segundo a PMCE, a motocicleta utilizada pelo jovem apreendido pela morte do idoso tinha mais de 60 multas de trânsito registradas. Ao final da ocorrência, o veículo foi apreendido e levado a uma unidade policial.

A Polícia Militar investiga o caso para identificar o dono da motocicleta e descobrir como os adolescentes, sem habilitação, tiveram acesso ao veículo.