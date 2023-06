Ceará tem segunda tentativa de chacina em menos de 72 horas

O primeiro caso ocorreu em Baturité, com três mortos e um baleado. A segunda ação foi registrada no domingo, na Grande Messejana

Crédito: Via WhatsApp O POVO

Duas tentativas de chacina aconteceram em um período de 72 horas, no Ceará. A primeira registrada na sexta-feira, 2, no município de Baturité, quando três pessoas foram mortas a tiros e uma quarta foi baleada e sobreviveu. O segundo caso foi em Fortaleza, na Grande Messejana, e envolveu seis pessoas, sendo que cinco delas foram baleadas, nesse domingo, 4; a sexta vítima morreu no local. Entre os feridos estava um bebê de quatro meses de idade.

As vítimas da tentativa de chacina ocorrida no domingo, 4, na Grande Messejana, têm entre quatro meses de idade e 28 anos. As idades foram informadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O POVO apurou que as cinco pessoas baleadas foram socorridas a uma Unidade de Pronto Atendimento de Urgência (UPA). Uma delas, em estado grave, foi transferida ao Instituto Doutor José Frota (UJF), no Centro de Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme uma fonte, a sexta pessoa baleada, que morreu no local, foi identificada como Rafael Nascimento Costa, sem antecedentes criminais. A ação foi registrada por volta das 17 horas, quando muitas pessoas estavam nas calçadas.

Criminosos encapuzados chegaram ao local e atiraram de forma aleatória e ferindo até o bebê de apenas quatro meses de idade.

Três pessoas são mortas em Baturité

Em Baturité, onde três pessoas foram mortas e uma quarta baleada, O POVO apurou que as vítimas não tiveram chance de defesa. Elas estavam no quintal de uma residência, cuidando de porcos, quando foram surpreendidas pelos disparos de arma de fogo.

Conforme uma fonte, a linha de investigação é relacionada a disputas entre organizações criminosas. As vítimas teriam sido mortas por residir em área rival. Os três mortos não possuem antecedentes criminais.

Tentativa de chacina na Grande Messejana

Em Fortaleza, a situação foi semelhante, as vítimas estavam na rua Pedro Lopes, no Guajeru, e também não tiveram a mínima chance de defesa quando os homens encapuzados chegaram ao local atirando aleatoriamente. Houve correria no local, os moradores tentaram fugir, e muitos tiros foram ouvidos.

PM é baleado em Caucaia

No fim de semana, ainda houve o caso de um policial militar baleado, no Centro de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ele segue internado e está em observação.

Conforme a SSPDS, criminosos atacaram uma casa de apostas no bairro, e o agente de segurança reagiu. Ele foi ferido e um dos suspeitos foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Tentativa de chacina na Sapiranga

No dia 21 de abril, seis pessoas foram baleadas na comunidade do Alecrim, na Sapiranga, em Fortaleza. Conforme matéria do repórter Lucas Barbosa, a tentativa de chacina aconteceu na rua Sandra Gentil.

Outro detalhe acerca do caso é que, em 2021, a mesma comunidade foi alvo de uma chacina com cinco pessoas mortas na madrugada do Natal. Nessa situação, 23 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) e aguardam julgamento.