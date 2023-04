Ciclofaixa Cultural leva ciclistas a locais importantes da história de Fortaleza

O trajeto da Ciclofaixa Cultural levou ciclistas a revisitar pontos históricos de Fortaleza na manhã deste domingo, 23. O projeto, promovido pela Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor), teve início no Passeio Público e percorreu seis locais da Capital, com paradas para explicações sobre os espaços visitados.

“Hoje o passeio é em homenagem aos 297 anos de Fortaleza. É relativamente curto, mas a ideia é discutir a história da Cidade”, disse Gersica Vasconcelos Goes, analista de planejamento e gestão da Secultfor e guia do trajeto. Gersica, que tem doutorado em educação patrimonial, destaca a importância de apresentar a memória de Fortaleza à população.

No Passeio Público, o evento iniciou com apresentação do músico Alê Ferreira, que chamou a atenção de mais ciclistas que passavam pela área. Saindo de lá, o grupo foi até a Praça da Estação, depois seguiram para a Praça José de Alencar, Cidade da Criança, Praça do Ferreira, Praça dos Leões e finalizaram o percurso na 10ª Região Militar, o forte Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção.

“Achei super interessante. A gente conhece outros lugares e mal conhece a nossa cidade. Mas temos que ir para as periferias também”, comenta Carmen Cavalcante, 60. A advogada passeava de bicicleta pelo local quando ouviu a música e decidiu saber mais sobre o projeto. Carmen participa de um grupo, as Belas do Bicicletar, que promove pedais pela cidade.

Para Luana Carvalho, 45, esse tipo de iniciativa pode ajudar as pessoas a terem mais amor pela história de Fortaleza. “Eu sou historiadora. Acho que a Prefeitura deveria realmente promover mais a história da nossa cidade. A gente percebe um pouco de abandono em alguns pontos do Centro. Tem muito prédio bonito e Fortaleza tem uma história muito bonita para ficar abandonada”, diz.

Luana acredita que os ciclistas são um bom público para o projeto, pois eles têm “contato direto” com a cidade. “A gente passa mais devagar, tem uma visibilidade muito maior”, afirma. A confeiteira Carla Janaína, 44, também crê que os momentos são bons para a conscientização dos motoristas quanto ao respeito com ciclistas.

“Eles (os motoristas) acham que a gente está atrapalhando o trânsito, e não é verdade. O direito que eles têm de transitar na rua, nós também temos. Precisa respeitar”, comenta. Carlaparou no Passeio Público sem saber que a Ciclofaixa Cultural iria acontecer, mas acabou gostando da ideia e se juntando ao grupo na rota.

